Més de 3.400 persones participen en la Cursa Popular d’Igualada
La cursa ha omplert el Parc Central aquest diumenge al matí i tancarà la jornada amb l’entrega de premis al migdia
Més de 3.400 persones han sortit a córrer aquest diumenge al matí a la 47a Cursa Popular d’Igualada, una cita que ha tornat a reunir milers de participants al Parc Central, punt de sortida i arribada de les dues modalitats. Tot i que a primera hora s’han deixat veure algunes gotes i es preveia pluja, el temps ha acabat respectant la jornada i la cursa s’ha disputat amb total normalitat.
La cursa de 5 km ha donat el tret de sortida a les 11 h, amb opció competitiva per als corredors amb dorsal amb xip i classificació oficial. A les 12 h ha començat la cursa familiar de 2,5 km, sense caràcter competitiu i oberta a participants de totes les edats, amb una participació real encara superior a la registrada oficialment, ja que hi ha molts acompanyants sense dorsal.
El Parc Central ha viscut un ambient plenament familiar i festiu, amb una destacada presència d’escoles, clubs locals i famílies. Segons el Consell Esportiu de l’Anoia, la participació supera la de l’any passat, que ja havia superat les 3.200 persones.
L’entrega de premis als guanyadors de les diferents categories competitives, així com el reconeixement als centres educatius amb més participació, està prevista un cop finalitzi la cursa familiar al migdia.
- Infart a casa estant sol: com actuar immediatament per salvar la teva vida
- La vídua d’Andic demana als fills de l’empresari més diners de l’herència
- Bárbara Bacilieri, hostessa de vol: 'Quan ens avisen des del seient per demanar-nos un got d’aigua... l'intentem amagar
- Un cotxe es precipita al sortir d’un pàrquing marxa enrere
- França incorporarà les matrícules roses: són les que els Mossos d'Esquadra controlen especialment a la frontera
- 20 detinguts i més de 160 denúncies en el novè dispositiu 'Kanpai' a Manresa i altres poblacions catalanes
- Pilar Tomé, advocada experta en herències: «Acceptar una herència pot sortir molt car si no ho fas bé»
- La noia que va fer riure els Mossos perquè no sabia què estava passant al Congost