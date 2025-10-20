Sense connexió des del 14 d'octubre: la caiguda d'un pal de llum deixa Calaf i rodalies sense telefonia i internet
Els treballs de reparació del servei de l'operadora Movistar s’allarguen per un problema d’obstrucció en una canalització
Des del 14 d'octubre, Calaf i diversos municipis de la comarca tornen a patir problemes amb els serveis de telefonia i Internet de l’operadora Movistar. Segons l’Ajuntament, l’avaria es va produir arran de la caiguda d’un pal de llum a Els Prats de Rei, fet que ha deixat incomunicades diverses zones.
Els tècnics han trobat dificultats per reparar els danys perquè la incidència està situada enmig del bosc, fet que ha retardat els treballs. A més, un problema d’obstrucció en una canalització ha obligat a utilitzar maquinària especial, que no ha estat disponible fins aquest dilluns, segons ha informat l'Ajuntament de Calaf en una publicació.
A la nota, el consistori assegura que manté un contacte diari amb l’operadora per actualitzar la informació i garantir que les reparacions avancin al més aviat possible. També s’ha coordinat amb la delegada de la Catalunya Central, que exerceix pressió sobre l’empresa per accelerar la resolució de l’incident.
