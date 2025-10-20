Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tres joves implicats en un incendi a Igualada, entre ells un menor fugitiu

Dimecres passat, els presumptes autors dels fets van cremar contenidors al barri del Poble Sec

Bombers de la Generalitat treballen en l'incendi de contenidors provocat per tres joves

Bombers de la Generalitat treballen en l'incendi de contenidors provocat per tres joves / Policia Local d'Igualada via X (abans Twitter)

Alba Díaz

Alba Díaz

Igualada

La Policia Local d’Igualada va localitzar dimecres a la nit tres joves implicats en l’incendi de diversos contenidors al barri del Poble Sec. Durant la recerca, els agents van localitzar els presumptes autors dels fets, tres adolescents de 17, 18 i 19 anys.

El menor, de 17 anys, havia fugit prèviament d’un centre de menors de Berga. La Policia Local ha iniciat el procediment perquè el jove sigui retornat al centre i ha obert diligències penals, que seran remeses a la Fiscalia de Menors.

