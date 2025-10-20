Junts demana la protecció dels molins paperers de la comarca de l'Anoia i l'Alt Penedès
Junts per Catalunya considera que el Govern de la Generalitat ha d'impulsar accions per conservar i protegir els molins paperers de les comarques de l’Anoia i l’Alt Penedès. Es tracta d'evitar el deteriorament progressiu d’aquests testimonis singulars de la història econòmica i arquitectònica de Catalunya, especialment a la conca del riu Anoia, on s’han inventariat prop de vuitanta molins paperers.
Junts per Catalunya ha registrat una proposta de resolució a la Mesa del Parlament de Catalunya exposant la situació. Proposa la creació d’una comissió d’estudi encarregada d’elaborar un Pla Director per a la preservació dels molins paperers, així com d’impulsar el reconeixement patrimonial dels edificis que ja disposen de la catalogació de Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), amb la finalitat d’avançar cap a la seva declaració com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). Els responsables de la proposta mantenen que es tracta "d'elements cabdals del patrimoni industrial i cultural del país".
El grup parlamentari també reclama la coordinació amb els ajuntaments de les comarques implicades per evitar l’enderroc o desaparició d’aquests elements patrimonials i garantir-ne la sostenibilitat a llarg termini. En aquest sentit, es proposa l’aprovació d’un marc normatiu específic que reguli les activitats culturals, econòmiques i turístiques vinculades a aquests espais, fomentant-ne la recuperació i la dinamització territorial.
A més, Junts per Catalunya subratlla la importància de donar suport tècnic i institucional a la candidatura europea liderada pel Museu Molí Paperer de Capellades, que impulsa la inclusió d’una selecció de molins paperers de l’Anoia a la Llista del Patrimoni Mundial de la UNESCO, així com la difusió del patrimoni industrial paperer català a escala internacional.
La diputada penedesenca de Junts per Catalunya, Montse Ortiz, una de les signants de la proposta que es debatrà a la Comissió de Cultura del Parlament, ha destacat que "la indústria paperera va ser un motor molt destacat de creixement econòmic i d’obertura comercial del nostre país. Al llarg de la conca del riu Anoia hi trobem desenes de molins que representen un llegat únic del patrimoni i de la història industrial de Catalunya. Cal valorar-los, preservar-los i garantir-ne la conservació".
Per la seva part, Marcel·lí Martorell, cap de Llista de Junts a Capellades afegeix que “el patrimoni va molt lligat a la nostra personalitat històrica i col·lectiva. Des de Junts per Capellades treballem per preservar-lo, donar-li nous usos i incrementar el seu valor. Lliguem aquest patrimoni amb la voluntat de projectar els nostres pobles amb la nostra comarca com un territori de serveis però també i fonamentalment industrial. Aquesta idea forma part del nostre projecte per Capellades.”
- Jordi Tarrés: 'M’han trasplantat el fetge i el ronyó. Mai m’hauria imaginat veure’m així
- Infart a casa estant sol: com actuar immediatament per salvar la teva vida
- Bárbara Bacilieri, hostessa de vol: 'Quan ens avisen des del seient per demanar-nos un got d’aigua... l'intentem amagar
- María del Mar Sánchez, professora: «Quan entens com funciona la IA, entens per què ChatGPT es pot inventar coses»
- Nou Niu de l’Àliga: molt més que un refugi a tocar de les estrelles
- Un senglar irromp a la C-16 de matinada i provoca un accident amb dos ferits a Puig-reig
- «Si els líders d'extrema dreta s'encarreguessin de la gestió com cal, canviarien el seu discurs»
- Juanma Lorente, advocat laboralista: 'Si el teu metge et dona l'alta, però no estàs per treballar, és importantíssim que demanis això