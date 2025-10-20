L'estudiant més gran de l'Anoia té 100 anys: Una centenària a les aules universitàries de gent gran d'Igualada
La igualadina Montserrat Cos, de 100 anys, és l’alumna més gran de les Aules d’Extensió Universitària del conjunt de la Universitat de Lleida
Té 100 anys acabats de fer i ha esdevingut la persona de més edat matriculada a les Aules de d'Extensió Universitària de la Universitat de Lleida (UdL). La igualadina Montserrat Cos repta l'edat per "anar a estudi", en una expressió que seria més pròpia dels temps d'infantesa i juventud de la veterana alumna. Tot i la seva veterania té clar que a les aules "sempre s'hi aprèn alguna cosa" i aquesta il"lusió, i la de trobar-se amb amigues, la porten a continuar assistint a l'Aula d'Extensió Universitària de l'Anoia (AUGA). En el conjunt de la UdL hi ha 7.000 persones inscrites.
Tot i haver complert un segle de vida, Montserrat Cos continua assistint a les sessions de l’AUGA cada setmana, amb ganes d’aprendre i compartir experiències. Recorda que “fa trenta anys, quan l’AUGA es feia a la Teneria, ja hi anava plegant de treballar, quan tancava la botiga”. I explica que li “agrada anar a l’AUGA perquè sempre s’aprèn alguna cosa, i també és la manera de retrobar-nos amb les amigues per berenar i anar-hi juntes”. De totes les sessions de l’aula les que més li agraden “són les que tracten temes relacionats amb la natura”.
Montserrat Cos forma part de l’Aula d’Extensió Universitària de l’Anoia (AUGA), que actualment compta amb 650 inscrits i imparteix les seves classes magistrals cada dilluns a l’Ateneu Igualadí amb una mitjana de 350 persones assistents.
L’AUGA va néixer l’any 1995 a Igualada per difondre la cultura i promoure l’aprenentatge al llarg de la vida entre les persones de la comarca, i des de l’any 2018 està vinculada a la Universitat de Lleida. El seu objectiu, en paraules dels responsables universitaris, és despertar l’interès per nous coneixements, estimular les inquietuds intel·lectuals i fomentar la convivència a través de conferències, activitats i excursions culturals.
El passat dimecres 15 d’octubre, l’organització de l’AUGA va voler retre un petit homenatge a Montserrat Cos per felicitar-la pel seu aniversari i reconèixer la seva constància, interès i curiositat per aprendre, fent-li entrega d’un ram de flors en nom de tots els companys i responsables de l’Aula i de la UdL.
Més de 7.000 alumnes en 32 aules actives
Durant aquest curs 2024-2025, les Aules d’Extensió Universitària vinculades a la Universitat de Lleida compten amb 7.086 alumnes matriculats repartits en 32 aules actives, la majoria situades a les comarques lleidatanes. D’entre totes elles, l’Aula de l’Anoia és una de les més nombroses i consolidades.
