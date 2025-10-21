Igualada, Montbui i Vilanova del Camí unifiquen el criteri per fixar el preu de la recollida de les escombraries
Els tres municipis es troben lluny de l'objectiu de recollida selectiva que marca Europa i estan abocats a haver de canviar de model
Els equips de govern dels Ajuntaments d’Igualada, Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui han anunciat que a partir del 2026 els tres municipis aplicaran una taxa amb els mateixos criteris per als seus veïns. De moment, però, no han especificat quin import tindrà la taxa. Els ajuntaments estan treballant de manera conjunta per establir les bases d'un servei unificat de recollida d’escombraries i de neteja viària, que permeti complir la normativa 07/2022 que marca Europa per aquest i els pròxims anys i "millorar el servei". Però els tres municipis estan lluny de poder arribar al nivell de recollida que exigeix la UE i amb les seves dades arrosseguen les del conjunt de la comarca també cap a l'incompliment, ja que són tres dels municipis de més població.
L'objectiu d'Europa per al 2025 és que els municipis arribin a reciclar el 55% del residu que generen, però en els casos d'Igualada, Santa Margarida de Montbui i Vilanova estan lluny de l'objectiu. Igualada està en el 45, 69%, Santa Margarida de Montbui en el 29,25% i Vilanova del Camí en el 35,16%. La mitjana de l'Anoia (47,31%) tampoc arriba al nivell que hauria d'estar, en bona part per la importància que tenen tres de les poblacions més poblades en les dades conjuntes comarcals. En el conjunt de la comarca sí que s'estaria a la vora de la mitjana catalana, el 47,1%, però és que el país no arriba a l'objectiu, entre altres coses perquè Barcelona tampoc no fa els deures en aquest tema. El canvi de signe en la recollida és una necessitat urgent, perquè l'objectiu d'Europa per al 2025 és tenir una recollida selectiva mínima del 55%, que no podran aconseguir, per al 2030 del 60% i per al 2035 del 65%.
Els alcaldes d'Igualada, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí, de tres colors polítics diferents, estan intentant posar-se d'acord no només en el preu de la taxa, sinó en compartir un sistema de recollida nou que els permeti sortir d'aquesta situació que els col·loca en les posicions de cua del país a l'hora del reciclatge. Els sistemes d'èxit que funcionen en aquests moments a diferents llocs del país és el del porta a porta i el dels contenidors tancats, que tenen uns dies d'ús per a cada fracció. En aquest darrer cas, ja hi ha municipis que han fet un pas més i que a partir del 2026 començaran a sancionar els que facin un ús baix, per sota del varem establert, en la recollida.
Sigui quin sigui el model triat per Igualada, Vilanova i Montbui la recollida de la brossa domèstica canviarà de preu. Pendents encara de la proposta de taxa conjunta que puguin aprovar els tres municipis, Igualada ja fa uns mesos que va anunciar que la situarien entorn dels 190 euros anuals durant el 2026. De fet, a Santa Margarida de Montbui, durant el 2025 el preu de la recollida domiciliària ja ha estat de 190 euros, mentre que a Vilanova del Camí la tenien fixada en 175 euros.
En la línia de seguir avançant en el projecte de cooperació municipal, els respectius plens municipals ja han aprovat, o bé ho faran pròximament, l’harmonització de la taxa d’escombraries domèstica en un mateix import per al 2026. Aquesta mesura facilitarà la futura implementació mancomunada del servei entre els tres municipis de la Conca d’Òdena. Paral·lelament, també s’està treballant en una estratègia comuna en relació amb els contractes actuals, que ja incorporen paràmetres amb una visió de servei compartit.
- Jordi Tarrés: 'M’han trasplantat el fetge i el ronyó. Mai m’hauria imaginat veure’m així
- Juanma Lorente, advocat laboralista: 'Si el teu metge et dona l'alta, però no estàs per treballar, és importantíssim que demanis això
- Bárbara Bacilieri, hostessa de vol: 'Quan ens avisen des del seient per demanar-nos un got d’aigua... l'intentem amagar
- María del Mar Sánchez, professora: «Quan entens com funciona la IA, entens per què ChatGPT es pot inventar coses»
- Infart a casa estant sol: com actuar immediatament per salvar la teva vida
- Nou Niu de l’Àliga: molt més que un refugi a tocar de les estrelles
- Gairebé tres hores desaparegut: Troben sa i estalvi un menor a Els Hostalets de Pierola
- «El principal projecte ferroviari a la Catalunya central és el Tren-tramvia del Bages, amb la possibilitat de tenir continuïtat fins a Berga»