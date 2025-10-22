Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Anoia Turisme convoca els premis per als professionals del sector

Hi haurà premis a la millor experiència turística, a la persona que en faci promoció i a l'establiment amb tradició familiar

Els guardons dels premis de turisme de l'Anoia

Els guardons dels premis de turisme de l'Anoia / CCA

Enric Badia

Enric Badia

Igualada

Anoia Turisme ha obert la convocatòria dels Guardons del Turisme de l’Anoia 2025, uns premis creats per reconèixer i impulsar l’esforç de professionals, empreses i entitats que treballen per millorar i projectar el turisme a la comarca. Aquests guardons, de caràcter honorífic, tenen com a objectiu valorar la tasca dels agents turístics que contribueixen a fer bandera del patrimoni, la història, la gastronomia i els paisatges de l’Anoia, reforçant així la imatge turística del territori i la qualitat dels seus serveis.

Hi ha tres categories de premis. Una a la millor experiència turística, per a empreses que ofereixen propostes singulars combinant dues o més activitats (rutes, allotjament, gastronomia, etc.) que generin una experiència completa i transversal del territori, una segona un premi Ambaixador/a de l’Anoia, que és una distinció per a la persona, entitat o empresa que promogui activament la comarca, mostrant amb orgull allà on vagi els valors i atractius de l’Anoia, i una tercera categoria que és un reconeixement a la tradició familiar, que valora la trajectòria empresarial (han de ser empreses amb almenys 20 anys, que hagin crescut des de la sostenibilitat, la qualitat i la innovació).

Els guardons es lliuraran en el marc de la Nit del Turisme de l’Anoia, que enguany tindrà lloc el 20 de novembre a l’Hotel Bruc. El Consell Comarcal de l'Anoia serà el receptor de les peticions de premi.

L’aigua dels vàters de Sant Joan de Déu salva vides abans d’arribar a les cisternes

Buhos, primer concert confirmat de la Festa Major de Manresa 2026

Pocoyó regresa a RTVE con nueva temporada y de la mano de su hermana Bea

Anoia Turisme convoca els premis per als professionals del sector

El Govern de Salvador Illa estudia la prohibició de la compra especulativa d’habitatge

Desenvolupen el primer test molecular per predir el risc de preeclàmpsia primerenca en l’embaràs

L'Ajuntament de Manresa va advertir la Generalitat que el reformat pont de Sant Francesc és massa estret

El català com a llengua d’acollida: Òmnium Berguedà premia 15 persones vingudes de fora

