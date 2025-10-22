Anoia Turisme convoca els premis per als professionals del sector
Hi haurà premis a la millor experiència turística, a la persona que en faci promoció i a l'establiment amb tradició familiar
Anoia Turisme ha obert la convocatòria dels Guardons del Turisme de l’Anoia 2025, uns premis creats per reconèixer i impulsar l’esforç de professionals, empreses i entitats que treballen per millorar i projectar el turisme a la comarca. Aquests guardons, de caràcter honorífic, tenen com a objectiu valorar la tasca dels agents turístics que contribueixen a fer bandera del patrimoni, la història, la gastronomia i els paisatges de l’Anoia, reforçant així la imatge turística del territori i la qualitat dels seus serveis.
Hi ha tres categories de premis. Una a la millor experiència turística, per a empreses que ofereixen propostes singulars combinant dues o més activitats (rutes, allotjament, gastronomia, etc.) que generin una experiència completa i transversal del territori, una segona un premi Ambaixador/a de l’Anoia, que és una distinció per a la persona, entitat o empresa que promogui activament la comarca, mostrant amb orgull allà on vagi els valors i atractius de l’Anoia, i una tercera categoria que és un reconeixement a la tradició familiar, que valora la trajectòria empresarial (han de ser empreses amb almenys 20 anys, que hagin crescut des de la sostenibilitat, la qualitat i la innovació).
Els guardons es lliuraran en el marc de la Nit del Turisme de l’Anoia, que enguany tindrà lloc el 20 de novembre a l’Hotel Bruc. El Consell Comarcal de l'Anoia serà el receptor de les peticions de premi.
