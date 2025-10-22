Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Assalten un home a la rambla Sant Isidre d'Igualada i l'obliguen a treure diners del caixer

A la víctima li va semblar veure que l'agressor duia un ganivet a la butxaca per intimidar-lo

Els Mossos investiguen els fets

Els Mossos investiguen els fets / Arxiu/ACN

Laura Serrat

Laura Serrat

Manresa

Els Mossos busquen un home que aquest dilluns al vespre va assaltar un altre home a la rambla Sant Isidre d'Igualada i el va obligar a treure diners del caixer. Durant l'atac, a la víctima li va semblar veure que l'agressor duia un ganivet a la butxaca per intimidar-lo, un fet que els Mossos no han pogut corroborar perquè la investigació per localitzar l'autor continua oberta.

Els fets van tenir lloc entre les 11 i les 12 de la nit, quan l'home estava passejant els gossos per la rambla de Sant Isidre i va ser sorpès per un home amb actitud intimidatòria. L'agressor el va amenaçar dient-li que si no li donava els diners que portava a sobre li faria mal a ell i als seus gossos. En comprovar que no tenia efectiu, el va obligar a anar fins a un caixer que tenien a la vora per extreure diners.

La víctima ha fet constar en la denúncia que va arribar a veure el mànec del ganivet que l'agressor duia a la butxaca. Els Mossos han obert una investigació per localitzar l'autor dels fets.

