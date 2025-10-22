Assalten un home a la rambla Sant Isidre d'Igualada i l'obliguen a treure diners del caixer
A la víctima li va semblar veure que l'agressor duia un ganivet a la butxaca per intimidar-lo
Els Mossos busquen un home que aquest dilluns al vespre va assaltar un altre home a la rambla Sant Isidre d'Igualada i el va obligar a treure diners del caixer. Durant l'atac, a la víctima li va semblar veure que l'agressor duia un ganivet a la butxaca per intimidar-lo, un fet que els Mossos no han pogut corroborar perquè la investigació per localitzar l'autor continua oberta.
Els fets van tenir lloc entre les 11 i les 12 de la nit, quan l'home estava passejant els gossos per la rambla de Sant Isidre i va ser sorpès per un home amb actitud intimidatòria. L'agressor el va amenaçar dient-li que si no li donava els diners que portava a sobre li faria mal a ell i als seus gossos. En comprovar que no tenia efectiu, el va obligar a anar fins a un caixer que tenien a la vora per extreure diners.
La víctima ha fet constar en la denúncia que va arribar a veure el mànec del ganivet que l'agressor duia a la butxaca. Els Mossos han obert una investigació per localitzar l'autor dels fets.
- Juanma Lorente, advocat laboralista: 'Si el teu metge et dona l'alta, però no estàs per treballar, és importantíssim que demanis això
- Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
- Jordi Tarrés: 'M’han trasplantat el fetge i el ronyó. Mai m’hauria imaginat veure’m així
- L'alcalde de Guixers esclata contra la pràctica d'enduro en camins rurals: «Destrossen el medi natural i, si ho publiquen a les xarxes, generen un efecte crida»
- Familiars de la manresana implicada en el cas Jubany: 'Confiem que per fi es pugui demostrar que la Montse era incapaç de matar
- Infart a casa estant sol: com actuar immediatament per salvar la teva vida
- El Camí dels Bons Homes es converteix en una eina terapèutica per a joves vulnerables
- Bárbara Bacilieri, hostessa de vol: 'Quan ens avisen des del seient per demanar-nos un got d’aigua... l'intentem amagar