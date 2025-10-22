El centenari dels Pastorets de Calaf s'obre amb un espectacle sobre la història de les representacions
Eloi Hernàndez, que ha estat un dels darrers Lluquet, ha dirigit una creació que proposa un viatge sobre l'evolució de l'obra
Dissabte d'estrena a Calaf. El Casal presenta un espectacle de creació pròpia per obrir el centenari de les representacions dels Pastorets, la popular obra nadalenca. L'escenificació es fa a la sala que du el nom de l'autor, Folch i Torres, a 2/4 de 7 del vespre.
Per als organitzadors del centenari serà "una jornada històrica i carregada d’emocions". L'espectacle inaugural del Centenari dels Pastorets de Calaf, l’acte institucional i simbòlic que donarà el tret de sortida oficial a la commemoració dels 100 anys d’una tradició teatral que forma part de la identitat i del patrimoni cultural del municipi, ha estat dirigit per Eloi Hernàndez, president del Consell comarcal del Bages i alcalde de Fonollosa, que durant anys ha interpretat el Lluquet, un dels dos populars pastors còmics dels Pastoret. L’espectacle proposa una posada en escena "original, viva i emotiva, que combinarà música en directe, projeccions audiovisuals, entrevistes, reconeixements i la participació de persones que han format part de la història dels Pastorets", segons els organitzadors.
L'espectacle creat per a l'ocasió és "un viatge a través del temps que vol retre homenatge a totes aquelles persones —actors, tècnics, directors, voluntaris i públic— que, des de fa un segle, han mantingut viva aquesta tradició nadalenca" i, entre d'altres, incorpora l'estrena de "l'himne dels Pastorets", interpretat en directe per Daniel Anglès i Carla Miralda.
Al llarg de l’espectacle també hi participaran directors d’ahir i d’avui, així com actors i actrius de diverses generacions, que compartiran escenari per reviure records, emocions i moments que han marcat la història col·lectiva de Calaf.
També s'hi presentarà el programa d’actes del Centenari, un logotip commemoratiu dels 100 anys, s'inaugurarà el mural del Centenari, obra de l’il·lustrador navassenc Valentí Gubianas, i l'actuació de diverses formacions de la cultura popular com els Diables Alta Segarra, la Colla Sardanista, l’associació Calamanda i els Geganters de Calaf.
L’espectacle inaugural marcarà el punt de partida d’un any ple d’activitats que "volen unir cultura, memòria i comunitat, i reafirmar el paper dels Pastorets com a un dels pilars més estimats del teatre popular català", segons expliquen fonts de l'entitat.
