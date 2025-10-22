El Consell de l'Anoia publica una guia perquè el pare s'impliqui en les responsabilitats de criança
L'ens comarcal la presenta com una eina pràctica que promou la corresponsabilitat familiar en les cures i les tasques domèstiques
"I tu, quin pare vols ser?". El títol de la nova guia que edita el Consell comarcal de l'Anoia perquè els pares s'impliquin en les tasques domèstiques i la criança dels fills no pot ser més explícit. Es tracta d'un document que pretén que la part masculina de la parella s'impliqui i es corresponsabilitzi en les feines de la lar. El llibret que s'ha presentat "pretén fomentar la reflexió personal sobre la paternitat activa, la conciliació familiar i la coresponsabilitat en les cures i el treball domèstic", indiquen fonts de l'entitat.
No vol ser un manual d’instruccions per convertir-se en el pare ideal, asseguren els responsables de la iniciativa, però sí una manera de "convidar els homes a fer una introspecció sobre les seves pràctiques quotidianes, reconèixer allò que ja fan bé i identificar possibles àmbits de millora". "L’objectiu és avançar cap a una manera de cuidar més justa, equitativa i compromesa", afegeixen.
El document s’adreça tant a pares que ja participen activament en la criança com a aquells que no acostumen a estar-hi tan presents. Inclou reflexions, idees pràctiques i activitats que permeten revisar actituds, desmuntar mites i avançar cap a una paternitat més corresponsable. També contempla la diversitat de models familiars actuals, reconeixent que cada pare assumeix el seu rol segons la seva realitat.
Combina una part teòrica, accessible i entenedora, sobre conceptes com la coresponsabilitat, la càrrega mental i les cures familiars, amb una part pràctica que inclou exercicis per revisar-se un mateix, desmuntar mites i reflexionar i, finalment, descriu els recursos disponibles a la comarca per donar suport a les famílies.
La guia està disponible en format digital a través de la pàgina web del Consell Comarcal, i ben aviat també en format físic als principals serveis públics de la comarca: ajuntaments, centres de salut, biblioteques, serveis socials, centres cívics, entre d’altres.
Aquest recurs s’emmarca dins del programa “Temps x Cures”, que des de l’any 2022 ofereix serveis de suport a les famílies fora de l’horari escolar, com ludoteques, casals infantils, espais d’acollida i serveis de canguratge. El programa també impulsa accions formatives i de sensibilització sobre la conciliació i la corresponsabilitat familiar.
- Juanma Lorente, advocat laboralista: 'Si el teu metge et dona l'alta, però no estàs per treballar, és importantíssim que demanis això
- Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
- Jordi Tarrés: 'M’han trasplantat el fetge i el ronyó. Mai m’hauria imaginat veure’m així
- L'alcalde de Guixers esclata contra la pràctica d'enduro en camins rurals: «Destrossen el medi natural i, si ho publiquen a les xarxes, generen un efecte crida»
- Familiars de la manresana implicada en el cas Jubany: 'Confiem que per fi es pugui demostrar que la Montse era incapaç de matar
- Infart a casa estant sol: com actuar immediatament per salvar la teva vida
- El Camí dels Bons Homes es converteix en una eina terapèutica per a joves vulnerables
- Bárbara Bacilieri, hostessa de vol: 'Quan ens avisen des del seient per demanar-nos un got d’aigua... l'intentem amagar