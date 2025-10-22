Educació
Gran seguiment de la jornada per a famílies i joves a l’institut de Calaf
Regió7
Manresa
L’institut Alexandre de Riquer de Calaf va acollir a la seva biblioteca la setmana passada la jornada «El futur dels joves: Estudis i feines», organitzada per la Fundació UEA i seguida per més d’una vuitantena de pares, mares i joves de final de la secundària i batxillerat.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Juanma Lorente, advocat laboralista: 'Si el teu metge et dona l'alta, però no estàs per treballar, és importantíssim que demanis això
- Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
- Jordi Tarrés: 'M’han trasplantat el fetge i el ronyó. Mai m’hauria imaginat veure’m així
- L'alcalde de Guixers esclata contra la pràctica d'enduro en camins rurals: «Destrossen el medi natural i, si ho publiquen a les xarxes, generen un efecte crida»
- Familiars de la manresana implicada en el cas Jubany: 'Confiem que per fi es pugui demostrar que la Montse era incapaç de matar
- Infart a casa estant sol: com actuar immediatament per salvar la teva vida
- El Camí dels Bons Homes es converteix en una eina terapèutica per a joves vulnerables
- Bárbara Bacilieri, hostessa de vol: 'Quan ens avisen des del seient per demanar-nos un got d’aigua... l'intentem amagar