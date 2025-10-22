Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Educació

Gran seguiment de la jornada per a famílies i joves a l’institut de Calaf

Gran seguiment de la jornada per a famílies i joves a l'institut de Calaf

Gran seguiment de la jornada per a famílies i joves a l'institut de Calaf / Fundació UEA

Regió7

Manresa

L’institut Alexandre de Riquer de Calaf va acollir a la seva biblioteca la setmana passada la jornada «El futur dels joves: Estudis i feines», organitzada per la Fundació UEA i seguida per més d’una vuitantena de pares, mares i joves de final de la secundària i batxillerat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Juanma Lorente, advocat laboralista: 'Si el teu metge et dona l'alta, però no estàs per treballar, és importantíssim que demanis això
  2. Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
  3. Jordi Tarrés: 'M’han trasplantat el fetge i el ronyó. Mai m’hauria imaginat veure’m així
  4. L'alcalde de Guixers esclata contra la pràctica d'enduro en camins rurals: «Destrossen el medi natural i, si ho publiquen a les xarxes, generen un efecte crida»
  5. Familiars de la manresana implicada en el cas Jubany: 'Confiem que per fi es pugui demostrar que la Montse era incapaç de matar
  6. Infart a casa estant sol: com actuar immediatament per salvar la teva vida
  7. El Camí dels Bons Homes es converteix en una eina terapèutica per a joves vulnerables
  8. Bárbara Bacilieri, hostessa de vol: 'Quan ens avisen des del seient per demanar-nos un got d’aigua... l'intentem amagar

Pablo Duchement, expert en ‘bullying’: «Hi ha nens psicòpates que són torturadors i han de ser tractats»

Pablo Duchement, expert en ‘bullying’: «Hi ha nens psicòpates que són torturadors i han de ser tractats»

L'Anoia demana als homes amb fills: "I tu quin pare vols ser"

L'Anoia demana als homes amb fills: "I tu quin pare vols ser"

Verónica Rodilla, investigadora: «Tot i la publicitat, cap teràpia cel·lular contra l'envelliment ha estat aprovada fins ara»

Verónica Rodilla, investigadora: «Tot i la publicitat, cap teràpia cel·lular contra l'envelliment ha estat aprovada fins ara»

Les persones amb TDAH poden ser més creatives, segons un estudi

Les persones amb TDAH poden ser més creatives, segons un estudi

Bellver arrenca amb el porta a porta la renovació integral de la recollida de la brossa a Cerdanya

Bellver arrenca amb el porta a porta la renovació integral de la recollida de la brossa a Cerdanya

Una discussió de parella destapa una plantació de marihuana

Una discussió de parella destapa una plantació de marihuana

Més de 325.000 alumnes amb necessitats educatives específiques no reben el suport necessari a Catalunya

Més de 325.000 alumnes amb necessitats educatives específiques no reben el suport necessari a Catalunya

Gran seguiment de la jornada per a famílies i joves a l’institut de Calaf

Gran seguiment de la jornada per a famílies i joves a l’institut de Calaf
Tracking Pixel Contents