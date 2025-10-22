Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Igualada crea els primers premis literaris contra l'edatisme

A través de les propostes literàries, Igualada vol obrir el debat per combatre problemes com l'edatisme

Presentació dels primers premis literaris per combatre l'edatisme

Presentació dels primers premis literaris per combatre l'edatisme / Aj Igualada

Enric Badia

Enric Badia

Igualada

L’Ajuntament d’Igualada crea els primers Premis Literaris d’Acció Social que neixen amb l'objectiu de "combatre l’edatisme i promoure la reflexió intergeneracional". Els impulsors de la idea són els responsables del departament municipal d’Acció Social, que pretenen que a través d'una iniciativa cultural i social es pugui fer una reflexió sobre la convivència, la igualtat d’oportunitats i la lluita contra l’edatisme, la discriminació per raó d’edat.

Aquests premis s’emmarquen dins del projecte "Generacions diverses: cap a la igualtat d’oportunitats", impulsat per la Diputació de Barcelona, que té com a objectiu sensibilitzar i actuar davant una de les discriminacions més invisibilitzades però més presents a la nostra societat.

Hi haurà dues modalitats, una “Grans x Moments”, adreçat a joves nascuts entre els anys 2007 i 2011, i una altra, "Moments x Grans", que anirà destinada a persones nascudes fins al 31 de desembre de 1960. Les obres hauran de ser originals, inèdites i en català, amb una extensió d’entre dues i vuit pàgines, i es podran presentar tant de manera digital (a plainclusio@aj-igualada.net) com presencialment a la recepció de l’Espai Cívic Centre (C/ Trinitat, 12). El termini per presentar-les s’obre el 22 d’octubre i finalitza el 14 de novembre de 2025, a les 15 h.

El jurat, presidit per la regidora d’Acció Social, estarà format per persones vinculades al món literari i periodístic, representants de llibreries locals i professionals del sector social i educatiu. Valoraran especialment la creativitat, l’originalitat, la sensibilitat i la capacitat d’emocionar de cada text.

Els premis consten de sis guardons en total —tres per cada modalitat— amb dotacions de 150 euros, 100 euros i 50 euros, a més d’un diploma acreditatiu per a tots els participants. Els premis de la categoria jove seran en material escolar, mentre que els de la categoria d’adults es lliuraran en format de xec.

