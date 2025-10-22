Pressupostos municipals
L’Ajuntament d’Igualada congela l’IBI i presenta un pressupost de 79,5 M€ per al 2026 amb 14,1 M€ en inversions i menys deute
Les taxes s’actualitzen un 2,4% segons l’IPC i la brossa domiciliària s’equipara als 190 € de Montbui i Vilanova amb pagament fraccionat
El govern redueix el deute fins al 52,7% i demana una abstenció per poder aprovar els comptes el 28 d’octubre
Igualada afrontarà el 2026 amb un pressupost que congela per segon any consecutiu l’IBI i tots els impostos directes i indirectes, alhora que desplega 14,1 milions d’euros en inversions i redueix la ràtio d’endeutament fins al 52,7%, la xifra més baixa en dècades. El govern municipal, encapçalat per Marc Castells, ha presentat aquest dimecres 22 d’octubre unes ordenances fiscals que només actualitzen les taxes un 2,4%, equivalent a l’IPC, i que es portaran a votació al ple del 28 d’octubre.
La regidora d’Hisenda, Montse Duch, ha remarcat que es tracta d’un pressupost “responsable, que manté la pressió fiscal, reforça serveis i accelera inversions estratègiques”. El pressupost previst serà de 79,5 milions d’euros, amb 14,1 milions reservats a inversions, dels quals un 65% provindran de subvencions d’altres administracions.
Les taxes pugen un 2,4% i la brossa s’alinea amb Montbui i Vilanova
Pel que fa a les ordenances, el govern ha confirmat la congelació completa de l’IBI, l’IAE, l’IVTM, les plusvàlues i l’ICIO, mantenint les bonificacions especials per a rehabilitació i obra nova al centre històric i al primer eixample —fins al 85% a l’IBI i al 95% a l’ICIO, per estimular l’activitat al nucli antic.
En canvi, la taxa d’escombraries domiciliària passa a 190 €, un import equivalent al recentment aprovat a Montbui i Vilanova del Camí, i es podrà pagar en dues quotes. “Ens adequem a la normativa europea que obliga a cobrir el 100% del cost del servei de recollida per incentivar el reciclatge”, ha recordat Duch. En el cas de la taxa comercial i industrial, ha anunciat un acord amb entitats econòmiques per reduir la part fixa del 95% al 70%, i ha assegurat que “en el 80% dels casos el rebut baixarà”.
Seguretat, educació i esport com a eixos socials
L’alcalde ha situat la seguretat com una de les prioritats dels comptes. L’àrea de Governació tindrà 5,4 milions d’euros i incorporarà tres nous agents de policia local. “Som una de les capitals de comarca amb millors xifres de seguretat, i ara volem que també ho sigui en percepció ciutadana”, ha afirmat Castells.
El pressupost també reforça l’àmbit educatiu, amb la continuïtat del pla d’inversió anual en escoles (que ja ha superat 1,4 milions d’euros invertits), els patis climàtics i el cobriment imminent de la pista del Ramon Castelltort. En esports, destaquen 600.000 € d’inversió, especialment a la piscina del Molí Nou, que es considera crítica davant les onades de calor.
També es destinaran 1,2 milions d’euros a plaques fotovoltaiques municipals, que segons Castells “milloraran el planeta i retornaran econòmicament la inversió gràcies a l’estalvi energètic”.
Grans transformacions urbanes
Entre les grans actuacions, el govern ha confirmat que el Parc Central encararà la darrera fase, amb la implantació de 100 nous arbres, grades i passarel·la, generant “un bosc verd que d’aquí a cinc anys serà espectacular”. El Passeig iniciarà una renovació en tres fases, amb 1 M€ el 2026 i 700.000 € el 2027, sincronitzada amb el soterrament del tren, que —segons Castells— “avança en els terminis previstos”.
La Rambla també serà objecte d’una inversió de 600.000 €, pactada amb el sector comercial i qualificada d’“obra urbanística visible i agraïda pels veïns”, tot i que no s'ha especificat quina actuació serà. Paral·lelament, començaran aquest novembre les obres de modernització del polígon de les Comes (2,3 M€), i continuaran les del Mercat de la Masuca (3,7 M€). L’Ajuntament també ha sol·licitat gairebé 14 milions d’euros del Pla de Barris per Montserrat i executarà amb la MICOD una prova pilot de 100 metres al riu, dins d’un projecte global de 800.000 €.
Habitatge i rehabilitació energètica, en expansió
Castells ha remarcat que “s’han duplicat els projectes de rehabilitació de façanes, amb 38 actuacions aquest any”, i ha reivindicat que Igualada és “pionera a Catalunya” en rehabilitació energètica, amb 286 habitatges en transformació i una subvenció de 6,8 M€, complementada per 3,9 M€ de cofinançament municipal.
Marc Castells ha subratllat que la reducció del deute fins al 52,7% consolida un escenari de màxima estabilitat financera, i ha assegurat que l’Ajuntament té “tots els semàfors en verd”. Per últim, Castells ha tancat la presentació demanant responsabilitat als grups municipals davant el ple del 28 d’octubre: “Tenim 10 regidors i només necessitem una abstenció. Estem oberts a escoltar tothom. És un pressupost bo per a Igualada”.
