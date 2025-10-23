Ampli desplegament per extingir un incendi forestal a Rubió
Les flames consumeixen un petit turó a tocar de la carretera BV-10273 i de camps de conreus
Regió7
Rubió
Dotze dotacions dels Bombers de la Generalitat treballen aquest dijous a la tarda en un incendi forestal a Rubió. El cos ha rebut l'avís a les 14:49 hores. El foc s'ha originat en un petit turó prop de la carretera BV-10273 i de camps de conreus.
A les 15:35 hores, l'incendi ha quedat estabilitzat. Bombers hi segueix treballant amb un ampli dispositiu, a l'aguait de revifalles a causa de les fortes ratxes de vent.
