Aquest és el solter d'Igualada que participarà a la nova edició de La isla de las tentaciones
Un jove de 28 anys, establert a Barcelona, formarà part de la novena edició del popular concurs de Telecinco
Regió7
La novena edició de La Isla de las Tentaciones està a punt d’aterrar a Telecinco i ja comencen a sonar amb força els noms dels nous protagonistes. Un dels que ha despertat més expectació és l’igualadí Aitor Abad, de 28 anys, que participarà com a solter en aquesta nova temporada del popular reality gravat a la República Dominicana.
El programa, presentat per Sandra Barneda, tornarà a posar a prova la fidelitat de diverses parelles, que conviuran separades mentre un grup de solters i solteres intentarà posar a prova els seus sentiments. Entre ells, Abad es presenta decidit a no passar desapercebut.
Un igualadí amb caràcter i experiència televisiva
Abad, de 28 anys, és administratiu i influencer, amb gairebé 40.000 seguidors a Instagram. Viu entre Barcelona i Igualada, segons Igualada News, i no és un perfil desconegut per als espectadors de Mediaset: fa gairebé deu anys va debutar a Mujeres y Hombres y Viceversa, on ja va demostrar el seu caràcter seductor i extrovertit.
A la seva presentació per al programa, Aitor s’ha definit sense filtres com “un golfo”, afirmant que li agraden molt les dones i que, sent solter, pot “fer el que vulgui”. Tot i aquesta imatge provocadora, també ha deixat veure el seu costat més tendre: es descriu com “una mica flipat, però quan em coneixen, soc com un ós de peluix”.
Estrena imminent a Telecinco
Mediaset España ha convocat els mitjans per a la presentació oficial del programa el dilluns 27 d’octubre, fet que fa pensar que l’estrena és imminent. L’audiència espera amb expectació aquesta nova edició del reality, que una vegada més combinarà emocions, drama i girs inesperats.
