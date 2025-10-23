Cultura i esport
Vilanova del Camí projecta el documental «Montserrat Integral 107», de Biel Macià
Regió7
Manresa
Unes 180 persones es van aplegar a la sala Can Papasseit de Vilanova del Camí el passat divendres per visualitzar la projecció del film-documental «Montserrat Integral 107», de l’escalador Biel Macià. L’esdeveniment va formar mart de la programació del 1r Cicle de Cinema de Muntanya, que es presenta conjuntament per la colla Excursionista de Vilanova, Club Excursionista Uecanoia i el Centre Excursionista Queralt. En la pel·lícula, dos amics escaladors, Biél Macià i Enric Vilajosana, exploren el màgic massís de Montserrat amb l’objectiu de traçar una línia que uneixi tots els cims d’aquesta serra. Sorgeix de la idea d’escalar totes les agulles de la silueta que es veuen des de Manresa.
