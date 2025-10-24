Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La 080 Barcelona Fashion i el REC.0 premien la marca emergent D'Ars

Igualada veurà el projecte guardonat a la propera edició del REC i L'Anis Gallery i Nuvo Design són les dues propostes finalistes de la convocatòria d'enguany

El lliurament del premi a la millor proposta innovadora de creativitat en moda / O80 / REC.0

El concurs 080 Barcelona Fashion / Rec.0 premia D’Ars com a millor proposta de moda emergent del territori seguida de L’Anis Gallery i Nuvo Design com a finalistes, en la 13a edició de la iniciativa. 080 Barcelona Fashion -la plataforma de moda que organitza el departament d’Empresa i Treball, a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda- i el festival Rec.0, col·laboren en aquest projecte amb l’objectiu de donar suport i visibilitat al talent emergent del sector a Catalunya.

El jurat especialitzat que ha valorat les diferents candidatures d’aquesta nova edició del concurs ha estat format per Marta Coca Ortiga, directora del 080 Barcelona Fashion; Marina Iglesias Valls, cofundadora de Recstores; Anna Porta Cortadella, dissenyadora de la marca Sita Murt; Eñaut Barruetabeña Amparan, dissenyador emergent i coordinador del màster de disseny de moda a IED, i el periodista especialitzat en moda Zoel Hernández López.

D’Ars ha estat la marca guanyadora que tindrà un punt de comercialització i promoció a l’Espai 080 Barcelona Fashion al circuit del REC.0, del 5 al 8 de novembre, a Igualada. La marca guanyadora es va donar a conèixer ahir dijous 23 d’octubre en l’acte de lliurament del premi al Centre d’Artesania de Catalunya.

D’Ars, taller creatiu amb seu a Barcelona i al Montseny, recupera teixits antics i vintage per crear peces úniques i atemporals. La marca integra artesania i sostenibilitat en cada col·lecció, explorant formes, textures i volums que connecten passat i present. La seva producció és local, responsable i amb perspectiva de gènere, promovent una moda conscient que transcendeix les tendències.

L’Anis Gallery Nuvo Design són les dues marques participants que han quedat finalistes a la convocatòria i han estat molt ben valorades pel jurat.

L’Anis Gallery, amb seu a Barcelona, reinventa la silueta masculina a través de la indumentària militar i la sastreria artesanal. La marca crea peces exclusives i sostenibles, combinant clàssics i streetwear amb materials com pell i tèxtils militars reciclats, equilibrant elegància i rebel·lia amb producció local i conscient.

Nuvo Design, amb seu a Barcelona i arrels al Perú, crea peces sostenibles que fusionen art, natura i vestuari. La marca produeix localment edicions limitades i dissenys a mida, incorporant tècniques experimentals i materials reciclats per a peces úniques i atemporals. Amb una filosofia basada en la circularitat, la diversitat de talles i la perspectiva de gènere, NUVO proposa una moda conscient, artística i oberta a la inclusió i l’expressió personal.

