Celebració
La 76a Festa de la Gent Gran de Piera clou amb un balanç positiu
Regió7
Manresa
Piera ha tornat a demostrar el seu compromís amb l’envelliment actiu i la convivència intergeneracional amb la celebració de la 76a Festa de la Gent Gran. Va ser una setmana plena d’activitats, emocions i retrobaments per homenatjar les persones grans del municipi.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Rosalía plora en escoltar l’Escolania de Montserrat cantar el Virolai
- L’aigua dels vàters de Sant Joan de Déu salva vides abans d’arribar a les cisternes
- Tres menors del Berguedà, denunciats per forçar una companya i gravar els fets
- El Ualapop se celebrarà dissabte amb 76 parades i nou emplaçament al barri de la Carretera Santpedor de Manresa
- L'estudiant més gran de l'Anoia té 100 anys: Una centenària a les aules universitàries de gent gran d'Igualada
- Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
- L'Ajuntament de Manresa va advertir la Generalitat que el reformat pont de Sant Francesc és massa estret
- L'alcalde de Guixers esclata contra la pràctica d'enduro en camins rurals: «Destrossen el medi natural i, si ho publiquen a les xarxes, generen un efecte crida»
GosCan: quaranta anys donant vida a noves famílies
Contingut ofert per