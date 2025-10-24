Apaguen un foc en una planta de reciclatge a Hostalets de Pierola
L'incendi s'ha originat en una pila de deixalles i els treballadors de l'empresa l'han controlat a temps
Els Bombers han extingit aquest divendres a la tarda un incendi a la planta de tractament de residus Ecoparc d'Hostalets de Pierola. El foc s'ha originat en una pila de deixalles per causes que s'investiguen.
L'avís s'ha rebut pocs minuts després de les sis de la tarda i els Bombers s'hi han desplaçat amb tres dotacions. En arribar, han comprovat que el foc ha estat controlat pels mateixos treballadors, de forma que no hi ha hagut danys personals ni materials.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- L'advocat David Jiménez, sobre les cases heretades: “Si un germà vol vendre i l'altre no, la solució és l'extinció del condomini”
- El Niu de l'Àliga ampliat ja mostra el seu nou potencial
- L’aigua dels vàters de Sant Joan de Déu salva vides abans d’arribar a les cisternes
- Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
- Tres menors del Berguedà són denunciats per agredir sexualment una companya de l'escola i gravar els fets
- L'episodi de ventades deixa arbres caiguts, cotxes danyats, parcs tancats i carreteres tallades a la regió
- Guixers arrela una nova família al territori: «La tendència és l'èxode rural, però el nostre projecte de vida sempre ha estat viure a la Vall de Lord»
- Els propietaris del bar Cal Negre de Berga: «Com més solitaris ens tornem, més calen els bars»