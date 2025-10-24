Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Apaguen un foc en una planta de reciclatge a Hostalets de Pierola

L'incendi s'ha originat en una pila de deixalles i els treballadors de l'empresa l'han controlat a temps

Un bomber remullant la zona afectada pel foc

Un bomber remullant la zona afectada pel foc / BOMBERS

Laura Serrat

Laura Serrat

Manresa

Els Bombers han extingit aquest divendres a la tarda un incendi a la planta de tractament de residus Ecoparc d'Hostalets de Pierola. El foc s'ha originat en una pila de deixalles per causes que s'investiguen.

L'avís s'ha rebut pocs minuts després de les sis de la tarda i els Bombers s'hi han desplaçat amb tres dotacions. En arribar, han comprovat que el foc ha estat controlat pels mateixos treballadors, de forma que no hi ha hagut danys personals ni materials.

