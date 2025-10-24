Crema una pila de deixalles a Els Hostalets de Pierola
Els treballadors de la planta de pretractament han controlat les flames abans de l'arribada dels Bombers
Regió7
Manresa
Tres dotacions del cos de Bombers de la Generalitat han treballat aquest divendres a la tarda en un foc a la planta de pretractament de deixalles a Els Hostalets de Pierola. El cos ha rebut l'avís a les 18:07 hores, quan una pila de deixalles s'ha pres.
Quan han arribat els efectius al lloc dels fets, treballadors de l'empresa ja havien controlat les flames. Els Bombers han ajudat en les tasques d'extinció.
