Evacuen en helicòpter un motorista ferit greu en un accident a Bellprat

En la caiguda, la moto ha quedat penjant d'un pont de la carretera B-220 i ha estat retirada pels Bombers

La moto ha quedat penjant d'un pont a la carretera B-224

La moto ha quedat penjant d'un pont a la carretera B-224 / BOMBERS

Laura Serrat

Laura Serrat

Manresa

Un motorista, de 34 anys i de nacionalitat alemanya, ha resultat ferit greu després d'accidentar-se aquest divendres a la carretera B-220, al seu pas per Bellprat, a l'Anoia. L'accident s'ha produït per una sortida de via, al quilòmetre deu de la carretera.

Després de rebre l'avís a dos quarts de dues del migdia, quatre dotacions dels Bombers s'han desplaçat fins al lloc. En arribar, s'han trobat el motorista estès a terra i la moto penjant d'un pont que hi havia sota la carretera. Els efectius desplaçats fins al lloc s'han encarregat de retirar el vehicle i d'assegurar la zona per atendre el ferit. Després d'una primera atenció al lloc de l'accident, un helicòpter del SEM l'ha traslladat fins a l'Hospital de la Vall d'Hebron amb pronòstic greu.

