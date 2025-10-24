Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Generalitat anuncia que 75 alumnes de medicina estudiaran a Igualada el proper curs

La consellera Núria Montserrat ha presidit l'acte d'inauguració de l'edifici de Ciències de la Salut de la UdL a la capital de l'Anoia

La consellera Núria Montserrat, l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, i el rector de la UdL, Jaume Puy després de destapar la placa d'inauguració

La consellera Núria Montserrat, l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, i el rector de la UdL, Jaume Puy després de destapar la placa d'inauguració / Miti Vendrell

Miti Vendrell

Igualada

La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha anunciat aquest matí que 75 estudiants de Medicina es formaran a Igualada a partir del curs 2026-27. Montserrat ha presidit la inauguració oficial de l'edifici de Ciències de la salut de la Universitat de Lleida (UdL) situat al Passeig Verdaguer de la capital de l'Anoia i també ha assistit a la lliçó inaugural del curs 2025-2026. Aquest mateix edifici serà una unitat docent de Medicina.

La consellera ha destacat que aquest pas “reforça Igualada com a pol d’atracció de talent en ciències de la salut”, en el marc del pla del Govern per incrementar un 50 % les places de Medicina a Catalunya abans del 2032. En aquestes aules i laboratoris actualment s'imparteix docències en Infermeria, Fisioteràpia i Alimentació. El campus d'Igualada, que, en el seu conjunt, aquest curs ja supera el miler d’estudiants, consolida el seu creixement. L’alcalde d'Igualada, Marc Castells, i el rector de la UdL, Jaume Puy, han subratllat la cooperació institucional i han apuntat a la necessitat de completar el projecte amb una residència universitària.

La jornada d'inauguració de l'edifici i del curs va seguida d'una jornada de portes obertes (la segona, perquè ja se'n va fer una quan abans d'entrar en servei) perquè la ciutadania pugui visitar les instal·lacions del passeig Verdaguer.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. L'advocat David Jiménez, sobre les cases heretades: “Si un germà vol vendre i l'altre no, la solució és l'extinció del condomini”
  2. El Niu de l'Àliga ampliat ja mostra el seu nou potencial
  3. L’aigua dels vàters de Sant Joan de Déu salva vides abans d’arribar a les cisternes
  4. Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
  5. Tres menors del Berguedà són denunciats per agredir sexualment una companya de l'escola i gravar els fets
  6. L'episodi de ventades deixa arbres caiguts, cotxes danyats, parcs tancats i carreteres tallades a la regió
  7. Guixers arrela una nova família al territori: «La tendència és l'èxode rural, però el nostre projecte de vida sempre ha estat viure a la Vall de Lord»
  8. Els propietaris del bar Cal Negre de Berga: «Com més solitaris ens tornem, més calen els bars»

Sánchez arriba a un acord amb Alemanya per avançar en l'oficialitat del català a la UE després de l'ultimàtum de Junts

Sánchez arriba a un acord amb Alemanya per avançar en l'oficialitat del català a la UE després de l'ultimàtum de Junts

La Generalitat anuncia que 75 alumnes de medicina estudiaran a Igualada el proper curs

La Generalitat anuncia que 75 alumnes de medicina estudiaran a Igualada el proper curs

Conferència de Vicent Partal a UManresa sobre "La invenció de l'estranger"

Conferència de Vicent Partal a UManresa sobre "La invenció de l'estranger"

L’OTAN desplega dos caces espanyols després que dos avions russos van entrar a l’espai aeri de Lituània

L’OTAN desplega dos caces espanyols després que dos avions russos van entrar a l’espai aeri de Lituània

ERC Sant Fruitós proposa al govern de GfP reduir taxes, més bonificacions i engegar projectes ja redactats

ERC Sant Fruitós proposa al govern de GfP reduir taxes, més bonificacions i engegar projectes ja redactats

Enfortir Europa: el repte inajornable davant el nou ordre mundial

Enfortir Europa: el repte inajornable davant el nou ordre mundial

Unir esforços per impulsar el turisme del Solsonès a partir de l’atractiu del Port del Comte

Unir esforços per impulsar el turisme del Solsonès a partir de l’atractiu del Port del Comte

Un home s'atrinxera dins la seva casa ocupada per evitar que els ocupes hi tornin

Un home s'atrinxera dins la seva casa ocupada per evitar que els ocupes hi tornin
Tracking Pixel Contents