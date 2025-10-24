La Generalitat anuncia que 75 alumnes de medicina estudiaran a Igualada el proper curs
La consellera Núria Montserrat ha presidit l'acte d'inauguració de l'edifici de Ciències de la Salut de la UdL a la capital de l'Anoia
Miti Vendrell
La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha anunciat aquest matí que 75 estudiants de Medicina es formaran a Igualada a partir del curs 2026-27. Montserrat ha presidit la inauguració oficial de l'edifici de Ciències de la salut de la Universitat de Lleida (UdL) situat al Passeig Verdaguer de la capital de l'Anoia i també ha assistit a la lliçó inaugural del curs 2025-2026. Aquest mateix edifici serà una unitat docent de Medicina.
La consellera ha destacat que aquest pas “reforça Igualada com a pol d’atracció de talent en ciències de la salut”, en el marc del pla del Govern per incrementar un 50 % les places de Medicina a Catalunya abans del 2032. En aquestes aules i laboratoris actualment s'imparteix docències en Infermeria, Fisioteràpia i Alimentació. El campus d'Igualada, que, en el seu conjunt, aquest curs ja supera el miler d’estudiants, consolida el seu creixement. L’alcalde d'Igualada, Marc Castells, i el rector de la UdL, Jaume Puy, han subratllat la cooperació institucional i han apuntat a la necessitat de completar el projecte amb una residència universitària.
La jornada d'inauguració de l'edifici i del curs va seguida d'una jornada de portes obertes (la segona, perquè ja se'n va fer una quan abans d'entrar en servei) perquè la ciutadania pugui visitar les instal·lacions del passeig Verdaguer.
