El lladre que va assaltar un home amb un ganivet a la rambla d'Igualada va cometre tres robatoris més la mateixa setmana
En tots els fets, l’autor exhibia una arma blanca o mostrava la intenció de treure’n una, i tot seguit demanava diners a les seves víctimes
Agents dels Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria d’Igualada i la Policia Local d’Igualada han detingut un home de 30 anys, com a presumpte autor de quatre delictes de robatori amb violència. Un dels fets que se li atribueix és el robatori violent que va tenir lloc aquest dilluns a la rambla de Sant Isidre.
Entre el dilluns i el dimecres es van produir quatre robatoris amb violència a la ciutat d’Igualada. En tots els fets l’autor exhibia una arma blanca o mostrava la intenció de treure’n una, i tot seguit demanava diners a les seves víctimes.
Tres fets es van produir el mateix dilluns, el primer va ser a la via pública quan l’autor es va acostar a la víctima i li va sostreure els diners que portava a la butxaca. El segon fet va tenir lloc pels volts de les cinc de la tarda a l’interior d’un establiment, el lladre va amenaçar la treballadora fent-li creure que portava una arma a la jaqueta i va sostreure els diners de la caixa. I el tercer fet va ser a les onze de la nit quan la víctima passejava els gossos per la via pública, l’autor se li va acostar, el va intimidar amb un ganivet i li va demanar diners.
El quart i últim robatori es va produir dimecres pels volts de les dues del migdia en un supermercat. En aquest cas l’autor també va fer creure a la víctima que portava una arma amagada a la roba. La va amenaçar i li va demanar els diners de la caixa.
Els mossos van determinar que tots els fets estaven comesos per la mateixa persona i després de diverses gestions d’investigació van poder identificar el presumpte autor dels fets. El mateix dimecres, 22 d’octubre, els Mossos i la Policia Local d’Igualada el van localitzar i detenir a Igualada.
El detingut passarà les pròximes hores a disposició judicial.
