Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El lladre que va assaltar un home amb un ganivet a la rambla d'Igualada va cometre tres robatoris més la mateixa setmana

En tots els fets, l’autor exhibia una arma blanca o mostrava la intenció de treure’n una, i tot seguit demanava diners a les seves víctimes

Una imatge d'arxiu d'una detenció dels Mossos

Una imatge d'arxiu d'una detenció dels Mossos / MOSSOS

Laura Serrat

Laura Serrat

Manresa

Agents dels Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria d’Igualada i la Policia Local d’Igualada han detingut un home de 30 anys, com a presumpte autor de quatre delictes de robatori amb violència. Un dels fets que se li atribueix és el robatori violent que va tenir lloc aquest dilluns a la rambla de Sant Isidre.

Entre el dilluns i el dimecres es van produir quatre robatoris amb violència a la ciutat d’Igualada. En tots els fets l’autor exhibia una arma blanca o mostrava la intenció de treure’n una, i tot seguit demanava diners a les seves víctimes.

Tres fets es van produir el mateix dilluns, el primer va ser a la via pública quan l’autor es va acostar a la víctima i li va sostreure els diners que portava a la butxaca. El segon fet va tenir lloc pels volts de les cinc de la tarda a l’interior d’un establiment, el lladre va amenaçar la treballadora fent-li creure que portava una arma a la jaqueta i va sostreure els diners de la caixa. I el tercer fet va ser a les onze de la nit quan la víctima passejava els gossos per la via pública, l’autor se li va acostar, el va intimidar amb un ganivet i li va demanar diners.

El quart i últim robatori es va produir dimecres pels volts de les dues del migdia en un supermercat. En aquest cas l’autor també va fer creure a la víctima que portava una arma amagada a la roba. La va amenaçar i li va demanar els diners de la caixa.

Els mossos van determinar que tots els fets estaven comesos per la mateixa persona i després de diverses gestions d’investigació van poder identificar el presumpte autor dels fets. El mateix dimecres, 22 d’octubre, els Mossos i la Policia Local d’Igualada el van localitzar i detenir a Igualada.

El detingut passarà les pròximes hores a disposició judicial.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. L'advocat David Jiménez, sobre les cases heretades: “Si un germà vol vendre i l'altre no, la solució és l'extinció del condomini”
  2. El Niu de l'Àliga ampliat ja mostra el seu nou potencial
  3. L’aigua dels vàters de Sant Joan de Déu salva vides abans d’arribar a les cisternes
  4. Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
  5. Tres menors del Berguedà són denunciats per agredir sexualment una companya de l'escola i gravar els fets
  6. L'episodi de ventades deixa arbres caiguts, cotxes danyats, parcs tancats i carreteres tallades a la regió
  7. Guixers arrela una nova família al territori: «La tendència és l'èxode rural, però el nostre projecte de vida sempre ha estat viure a la Vall de Lord»
  8. Els propietaris del bar Cal Negre de Berga: «Com més solitaris ens tornem, més calen els bars»

Sánchez arriba a un acord amb Alemanya per avançar en l'oficialitat del català a la UE després de l'ultimàtum de Junts

Sánchez arriba a un acord amb Alemanya per avançar en l'oficialitat del català a la UE després de l'ultimàtum de Junts

Conferència de Vicent Partal a UManresa sobre "La invenció de l'estranger"

Conferència de Vicent Partal a UManresa sobre "La invenció de l'estranger"

L’OTAN desplega dos caces espanyols després que dos avions russos van entrar a l’espai aeri de Lituània

L’OTAN desplega dos caces espanyols després que dos avions russos van entrar a l’espai aeri de Lituània

ERC Sant Fruitós proposa al govern de GfP reduir taxes, més bonificacions i engegar projectes ja redactats

ERC Sant Fruitós proposa al govern de GfP reduir taxes, més bonificacions i engegar projectes ja redactats

Enfortir Europa: el repte inajornable davant el nou ordre mundial

Enfortir Europa: el repte inajornable davant el nou ordre mundial

Unir esforços per impulsar el turisme del Solsonès a partir de l’atractiu del Port del Comte

Unir esforços per impulsar el turisme del Solsonès a partir de l’atractiu del Port del Comte

Un home s'atrinxera dins la seva casa ocupada per evitar que els ocupes hi tornin

Un home s'atrinxera dins la seva casa ocupada per evitar que els ocupes hi tornin

La càrrega mental incrementa el risc d’infart en dones joves, que són ateses més tard que els homes

La càrrega mental incrementa el risc d’infart en dones joves, que són ateses més tard que els homes
Tracking Pixel Contents