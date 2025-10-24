Fires
Moltes novetats i públic en la 4a Concentració de Clàssics Renault a Remm Guitart Igualada
Les instal·lacions de Remm Guitart Igualada van acollir el cap de setmana passat la 4a Concentració de Clàssics Renault, una jornada plena de passió, nostàlgia i novetats que consolida aquesta trobada com la més gran de vehicles Renault de Catalunya. L’esdeveniment va reunir 92 cotxes inscrits, oferint una gran varietat de models històrics de la marca del rombe. Una de les novetats més destacades va ser la petita ruta per Igualada i els seus voltants, que va donar dinamisme i va permetre als participants lluir els seus vehicles pels carrers de la ciutat.
