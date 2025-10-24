Vilanova dedica tres places a un exalcalde, a un metge de la població i a la primera ministra de Defensa
Tres places de la població portaran a partir d'ara el nom de Joan Vich i Adzet, el doctor Emilio Longarón i la política socialista Carme Chacón
L’Ajuntament de Vilanova del Camí celebrarà aquest diumenge, 26 d’octubre, a partir de les 11:00 h, un acte institucional per donar a conèixer el canvi de nom de tres espais públics del municipi, dedicats a tres persones que han deixat una empremta profunda en la història local i en la memòria col·lectiva:
La jornada, sota el títol “Places amb nom propi: un homenatge a la memòria col·lectiva”, vol retre tribut a tres figures que, des de diferents àmbits, han contribuït a fer créixer i cohesionar la comunitat vilanovina.
L’acte començarà a la plaça Carme Chacón, ubicada en la cruïlla dels carrers Migdia i dos de Maig, on la comitiva institucional —encapçalada pel consistori i les famílies homenatjades— destaparà la nova placa en record de la primera dona que va ocupar el Ministeri de Defensa de l’Estat espanyol -la desapareguda Chacón- i que va mantenir un vincle especial amb el municipi.
El recorregut continuarà fins a la plaça Doctor Longarón, darrere l’Espai d’Infància el Cireret, on es retrà homenatge al recordat metge de família del municipi, que durant dècades va exercir amb proximitat i dedicació, esdevenint una figura molt estimada per la ciutadania.
Finalment, la comitiva arribarà a la plaça Joan Vich i Adzet, fins ara anomenada popularment plaça del Mercat, on tindrà lloc l’acte central de la jornada, dedicat al qui fou alcalde de Vilanova del Camí des dels inicis de la democràcia fins al 2014.
Acte central amb música, poesia i paraules de record
L’espai central de la commemoració inclourà les intervencions de les tres famílies homenatjades, així com la participació de Vanesa González, qui va prendre el relleu de l’alcaldia després de la renúncia de Joan Vich i amb qui va mantenir una estreta relació personal i política.
L’acte comptarà també amb la interpretació de diverses peces musicals a càrrec de l’artista local Sheila Grados, amb un repertori que combinarà sensibilitat i optimisme, i amb la lectura de poemes que evocaran el valor de la memòria, la vida compartida i la gratitud.
Per cloure l’homenatge, l’alcaldessa de Vilanova del Camí, Noemí Trucharte, serà l’encarregada de dirigir unes paraules de tancament, destacant la importància de mantenir viva la memòria col·lectiva i de reconèixer aquelles persones que han contribuït a construir el municipi d’avui.
Un acte per celebrar la vida i el llegat
Més que un acte de comiat, la jornada vol ser una celebració del llegat i dels valors que aquestes tres figures van transmetre: el compromís amb la comunitat, el servei a les persones i la voluntat de fer de Vilanova del Camí un lloc millor per a tothom.
