Calaf enceta el Centenari dels Pastorets amb un espectacle que reuneix generacions d'actors
Una gala dirigida per Eloi Hernàndez omple la Sala Folch i Torres en un recorregut escènic per cent anys de Pastorets
L'acte també ha servit per estrenar l’himne del Centenari, interpretat per Daniel Anglès i Carla Miralda, i s’ha presentat el mural i el logotip oficial dels 100 anys
Calaf ha donat aquest dissabte el tret de sortida al Centenari dels Pastorets de Calaf amb una gala inaugural que ha reunit sobre l’escenari actors, directors i col·laboradors de diverses generacions, en una Sala Folch i Torres completament plena i amb un públic que ha respost amb emoció des del primer moment. L’acte, dirigit per Eloi Hernàndez, ha combinat música en directe, projeccions audiovisuals i dramatitzacions en un format que ha reivindicat la memòria viva d’un segle de teatre popular i comunitari.
Un dels moments més intensos ha estat l’estrena de l’himne oficial del Centenari, interpretat per Daniel Anglès —director artístic i veu reconeguda del teatre musical català— i Carla Miralda, cantant i exconcursant del programa “Eufòria” de TV3, que ha provocat una ovació llarga. També s’hi ha presentat el logotip oficial dels 100 anys i s’hi ha inaugurat el mural commemoratiu de l’il·lustrador Valentí Gubianas, que quedarà instal·lat al pati del Casal com a símbol permanent de la celebració.
La gala ha comptat també amb la participació de la Colla Sardanista, Diables Alta Segarra, l’associació Calamanda i els Geganters de Calaf, projectant la força del teixit cultural local. L’espectacle ha estat el punt de partida d’un programa que inclou funcions especials amb actors històrics, la presentació d’un llibre commemoratiu i l’obertura d’un nou espai expositiu permanent al Casal.
El director dels Pastorets de Calaf, Eloi Fonoll, ha sintetitzat l’esperit de la commemoració afirmant que el que més l’emociona «és fer pinya, fer poble, fer Pastorets», especialment en un any on «conflueixen generacions que han picat pedra tota la vida amb gent nova que s’hi incorpora». Fonoll, que fa 30 anys que hi participa, remarca que el Centenari «ha de ser un abans i un després» i celebra les novetats d’aquesta edició, com l’entrada de més de 30 nous actors i actrius, un nou ball d’àngels i altres aportacions que «només es podran descobrir venint a veure l’espectacle».
Un any de commemoració fins al 2026
La celebració del centenari s’estendrà fins al 2026 amb una quinzena d’activitats que inclouran funcions especials amb actors històrics, un llibre commemoratiu, exposicions i l’estrena d’un espai expositiu permanent al Casal.
Els Pastorets de Calaf, que la temporada passada van assolir un 98,8% d’ocupació, afronten enguany l’edició més simbòlica de la seva trajectòria, amb la voluntat de reafirmar-se com un dels grans referents del teatre popular català.
