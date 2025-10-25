Excursió
La Colla Excursionista de Vilanova del Camí fa ruta al Baix Maestrat
Regió7
Manresa
La Colla Excursionista de Vilanova del Camí va organitzar una excursió la setmana passada a les terres del Baix Maestrat, el nord del País Valencià. El grup va fer una ruta per Fredes i el pantà d’Ulldecona, de 4 estrelles de dificultat i que va requerir un gran esforç.
- L'advocat David Jiménez, sobre les cases heretades: “Si un germà vol vendre i l'altre no, la solució és l'extinció del condomini”
- El Niu de l'Àliga ampliat ja mostra el seu nou potencial
- L’aigua dels vàters de Sant Joan de Déu salva vides abans d’arribar a les cisternes
- Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
- Tres menors del Berguedà són denunciats per agredir sexualment una companya de l'escola i gravar els fets
- L'episodi de ventades deixa arbres caiguts, cotxes danyats, parcs tancats i carreteres tallades a la regió
- Guixers arrela una nova família al territori: «La tendència és l'èxode rural, però el nostre projecte de vida sempre ha estat viure a la Vall de Lord»
- Els propietaris del bar Cal Negre de Berga: «Com més solitaris ens tornem, més calen els bars»