Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Excursió

La Colla Excursionista de Vilanova del Camí fa ruta al Baix Maestrat

La Colla Excursionista de Vilanova del Camí fa ruta al Baix Maestrat

La Colla Excursionista de Vilanova del Camí fa ruta al Baix Maestrat / Arxiu particular

Regió7

Manresa

La Colla Excursionista de Vilanova del Camí va organitzar una excursió la setmana passada a les terres del Baix Maestrat, el nord del País Valencià. El grup va fer una ruta per Fredes i el pantà d’Ulldecona, de 4 estrelles de dificultat i que va requerir un gran esforç.

TEMES

  1. L'advocat David Jiménez, sobre les cases heretades: “Si un germà vol vendre i l'altre no, la solució és l'extinció del condomini”
  2. El Niu de l'Àliga ampliat ja mostra el seu nou potencial
  3. L’aigua dels vàters de Sant Joan de Déu salva vides abans d’arribar a les cisternes
  4. Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
  5. Tres menors del Berguedà són denunciats per agredir sexualment una companya de l'escola i gravar els fets
  6. L'episodi de ventades deixa arbres caiguts, cotxes danyats, parcs tancats i carreteres tallades a la regió
  7. Guixers arrela una nova família al territori: «La tendència és l'èxode rural, però el nostre projecte de vida sempre ha estat viure a la Vall de Lord»
  8. Els propietaris del bar Cal Negre de Berga: «Com més solitaris ens tornem, més calen els bars»

L’Agrupament Escolta La Flama inicia el curs amb la tradicional sortida a Collbàs

L’Agrupament Escolta La Flama inicia el curs amb la tradicional sortida a Collbàs

Abrera commemora el Dia Mundial contra el Càncer de Mama

Abrera commemora el Dia Mundial contra el Càncer de Mama

La Colla Excursionista de Vilanova del Camí fa ruta al Baix Maestrat

La Colla Excursionista de Vilanova del Camí fa ruta al Baix Maestrat

Restaurant Soluna: Això és una marisqueria a la japonesa

Restaurant Soluna: Això és una marisqueria a la japonesa

Louise Hammiter, professora d’Educació Especial als Estats Units: «He vingut aquí com a ponent, però he après molt»

Louise Hammiter, professora d’Educació Especial als Estats Units: «He vingut aquí com a ponent, però he après molt»

Els joves ja no són més d’esquerres que els seus pares

Els joves ja no són més d’esquerres que els seus pares

Manresa difon el valor de la prevenció per abordar els trastorns de conducta

Manresa difon el valor de la prevenció per abordar els trastorns de conducta

Ross Extence, Mariona Adrover, Sian Jones, equip del servei nacional de salut de Gal·les: «Encara hi ha moltes pràctiques restrictives normalitzades»

Ross Extence, Mariona Adrover, Sian Jones, equip del servei nacional de salut de Gal·les: «Encara hi ha moltes pràctiques restrictives normalitzades»
Tracking Pixel Contents