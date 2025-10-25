Sortida
L’Agrupament Escolta La Flama inicia el curs amb la tradicional sortida a Collbàs
Regió7
Manresa
L’Agrupament Escolta La Flama d’Igualada va fer la seva tradicional sortida a Collbàs per inciar el curs amb molta il·lusió i energia. Com cada any, els escoltes del cau van passar tot el dia plegats, des dels més petits, Castors i Llúdrigues, fins als més grans, Ròvers. Es van reunir tots a Cal Badia ben puntuals per començar la jornada. Des d’allà, van emprendre el camí cap a Collbàs. Durant el trajecte, els escoltes van aprofitar per descobrir la flora i la fauna del camí, recol·lectant plantes i fòssils i també jugant a «la pinça», un joc que sempre anima als infants de totes les edats a interactuar. Van passar per els dipòsits de Vilanova, Montbui i Igualada.
