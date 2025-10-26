Tradició
La Fira Singular de Cultura Artesana de Copons guanya pes per la seva qualitat i interès
Regió7
Manresa
La tercera edició de la Fira Singular de Cultura Artesana de Copons que va tenir lloc dissabte passat s’ha consolidat com una de les cites destacades del calendari artesanal del país, tant pel nivell dels artesans participants com per la qualitat del programa d’activitats i per l’interès del públic que la visita. Una fira autèntica, on l’artesania contemporània, el territori i la comunitat es donen la mà en un ambient de proximitat i respecte per l’ofici. Així, centenars de persones van passejar aquest dissabte pels carrers i baixos de les cases de Copons, que es van omplir de vida, creativitat i complicitats entre artesans, veïns i visitants.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Elena Codina, pediatre: «Els nens poden passar 8 hores al dia a l'escola sense cap legislació que els protegeixi a nivell ambiental»
- L'advocat David Jiménez, sobre les cases heretades: “Si un germà vol vendre i l'altre no, la solució és l'extinció del condomini”
- Sor Lucía reacciona al nou disc de Rosalía: «Ella eleva els ulls al cel des de la terra i canta per connectar amb els joves»
- El Niu de l'Àliga ampliat ja mostra el seu nou potencial
- Muntanyes i turons il·luminats al Bages, Berguedà, Solsonès i Anoia
- Carta de l'alcalde de Sant Fruitós «al regidor Joan Vila 'Putin'»: «És preocupant que una persona així sigui al govern» i ara «toca una reprovació pública de l'alcalde de Manresa»
- David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»
- «Paquet no entregat per absència del destinatari»: per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?