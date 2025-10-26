Vilanova del Camí bateja tres places en homenatge a Carme Chacón, el doctor Longarón i l’exalcalde Joan Vich
L’acte, celebrat aquest diumenge al matí, ha reivindicat el servei a la comunitat i la importància de mantenir viva la memòria col·lectiva
Vilanova del Camí ha viscut aquest diumenge un emotiu acte institucional per batejar tres places del municipi amb els noms de tres figures que han deixat empremta en la seva història: l’exministra de Defensa Carme Chacón, el doctor Emilio Longarón, i el primer alcalde democràtic del municipi, Joan Vich i Adzet. L’homenatge, sota el títol “Places amb nom propi: un homenatge a la memòria col·lectiva”, ha reunit autoritats, familiars i nombrosos veïns en un recorregut de record i reconeixement.
L’itinerari ha començat a la plaça Carme Chacón, on s’ha destapat la placa dedicada a qui va ser la primera dona a ocupar el Ministeri de Defensa de l’Estat espanyol i que mantenia un vincle especial amb el municipi. La comitiva s’ha traslladat després a la nova plaça Doctor Longarón, darrere l’Espai d’Infància El Cireret, en homenatge al recordat metge de família que durant dècades va exercir amb proximitat i entrega, conegut popularment com “el metge de tots”.
El punt culminant ha estat a la plaça fins ara coneguda com la del Mercat, que des d’avui porta oficialment el nom de plaça Joan Vich i Adzet, en honor a qui va ser alcalde de Vilanova del Camí durant més de 35 anys. L’acte central ha comptat amb parlaments de les famílies homenatjades, la intervenció de l’exalcaldessa Vanesa González, i actuacions musicals de l’artista local Sheila Grados, així com la lectura de poemes sobre la memòria i la comunitat.
En el seu parlament de cloenda, l’alcaldessa Noemí Trucharte ha subratllat que l’objectiu de l’acte no era un comiat, sinó “una celebració del llegat i dels somnis que van obrir camí”. Trucharte ha definit Chacón, Longarón i Vich com a persones que “van estimar profundament aquest municipi i van entendre que el poder més gran és servir”, i ha defensat la importància de “mantenir viva la memòria per continuar avançant com a comunitat”.
La jornada ha finalitzat amb un agraïment especial a les famílies i als representants vinguts de Calcinaia (Itàlia), municipi agermanat amb Vilanova del Camí des de fa més de 30 anys, un lligam que va néixer precisament durant el mandat de Joan Vich.
- Elena Codina, pediatre: «Els nens poden passar 8 hores al dia a l'escola sense cap legislació que els protegeixi a nivell ambiental»
- L'advocat David Jiménez, sobre les cases heretades: “Si un germà vol vendre i l'altre no, la solució és l'extinció del condomini”
- Sor Lucía reacciona al nou disc de Rosalía: «Ella eleva els ulls al cel des de la terra i canta per connectar amb els joves»
- David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»
- «Paquet no entregat per absència del destinatari»: per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
- El Niu de l'Àliga ampliat ja mostra el seu nou potencial
- Muntanyes i turons il·luminats al Bages, Berguedà, Solsonès i Anoia
- Carta de l'alcalde de Sant Fruitós «al regidor Joan Vila 'Putin'»: «És preocupant que una persona així sigui al govern» i ara «toca una reprovació pública de l'alcalde de Manresa»