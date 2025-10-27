Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El CTT Vilanova del Camí torna a guanyar

El Club Tennis Taula Vilanova del Camí ha completat la tercera jornada de la temporada 2025-2026 amb resultats diversos per als seus equips. Destaca la victòria ajustada del primer equip a la 1a Provincial davant del CTT Cardedeu EIG, mentre que els conjunts de 3a i 4a Provincial no van poder superar els seus rivals.

