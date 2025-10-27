Igualada prova un programa d'atenció psicològica fins ara inèdit per a joves migrants
Es va presentar a la jornada, organitzada pel Consorci Sanitari de l’Anoia, també ha servit per donar a conèixer el projecte pilot que el CSA lidera des del 2021
Més de 140 professionals dels àmbits de la salut mental, l’educació social i l’atenció comunitària han pogut conèixer un projecte pilot que està duent a terme el Servei de Salut Mental del Consorci Sanitari de l'Anoia per atendre joves migrants. El projecte es va presentar divendres en el decurs d'una jornada sobre la salut mental i els joves migrants: “Present i futur de l’atenció psicosocial amb adolescents i joves en la migració a Catalunya, fent de la vulnerabilitat creativitat”. La jornada va generar "un espai de trobada, reflexió i aprenentatge col·lectiu per millorar la resposta als reptes emocionals i socials que afronten els joves que arriben sols a Catalunya", segons els organitzadors. Van obrir la jornada Jordi Monedero, director assistencial del CSA; Bàrbara Pons, consellera de Cooperació, Ciutadania i Salut pública del Consell Comarcal de l’Anoia; Sandra de la Iglesia, 4a. tinent d'alcalde i regidora d'acció social; i Fulgencio Corón, cap del servei de Salut Mental i Addiccions del CSA.
El programa que s'aplica a Igualada des de l’any 2021 en col·laboració amb els Serveis de Primera Acollida i Atenció Integral (SPAAI), està impulsat per la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l'Adolescència i el Departament de Salut i té com a objectiu millorar l’atenció en salut mental em joves que migren sols. Ofereix atenció especialitzada a joves de 15 a 18 anys, i posa l’accent en la prevenció, la detecció precoç i atenció en l'abordatge de trastorns mentals. D’altra banda, el programa ofereix assessorament als professionals del SPAAI per entendre la lògica del funcionament psíquic d’aquests joves. Des de la seva posada en marxa, el programa ha realitzat prop de 350 visites i 85 sessions de coordinació.
Des del Servei de Salut Mental i Addiccions, la psicòloga Mònica Llopart, referent clínica del programa ha remarcat que “el programa permet atendre amb certa rapidesa a joves amb problemes en salut mental en risc d'exclusió social, així com també incloure el treball en xarxa com un element clau en l'atenció a aquest joves i també de suport als professionals dels SPAAI”.
El coordinador del Centre de Salut Mental Infantojuvenil, Joan Beumala, ha destacat el valor que aquesta experiència pot tenir com a model de referència per a altres territoris de Catalunya: “la migració no és un factor patogen en si mateix, però es pot considerar com un factor de risc per la salut mental quan es produeix en situacions adverses tant socials, econòmiques i personals. El programa actua com un factor protector i de millora en la resposta sanitària i, per tant, en el pronòstic”.
Participació d’experts internacionals i experiències locals
Entre les ponències destacades de la jornada de divendres hi va haver la intervenció de la psiquiatra infantil i terapeuta familiar al Marroc, Amina Bargach, i el psicòleg i escriptor Saïd El Kadaoui, que han abordat les implicacions emocionals i identitàries dels processos migratoris en adolescents.
La jornada va comptar, també, amb la participació de professionals de projectes com La Casa Jove – Dar Chabab de Barcelona, de la Xarxa de Salut Mental (XSM) pública de Girona i Social Project 4.0, el Consell Comarcal de l’Anoia, i dels mateixos serveis SPAAI de la comarca, que han compartit bones pràctiques i experiències d’intervenció.
En les taules de debat es van abordar els reptes actuals en la inclusió, la coordinació entre serveis i la necessitat d’un abordatge integral i sensible a la diversitat cultural, reforçant la idea que l’acompanyament en salut mental ha d’integrar la dimensió personal, social i comunitària.
