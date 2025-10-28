Igualada aprova el pressupost 2026 amb l’abstenció del PSC en un ple maratonià i de resultat cantat
A fora, mitja hora de cassolada contra la pujada d’impostos; a dins, més de quatre hores de debat tot i que l’acord Junts–Igualada Som-hi ja estava pactat abans de començar
L’Ajuntament d’Igualada ha aprovat aquest dimarts el pressupost municipal del 2026 gràcies a l’abstenció d’Igualada Som-hi, que ha permès a Junts —que governa en minoria amb 10 regidors de 21— tirar endavant uns comptes de 79,5 milions d’euros amb l’IBI congelat per segon any consecutiu i 14,1 milions en inversions. ERC i Poble Actiu hi han votat en contra.
La sessió s’ha celebrat en un ambient tens a l’exterior: una quarantena de veïns i comerciants s’han concentrat durant mitja hora davant de l’Ajuntament amb cassoles per protestar contra l’augment de la taxa d’escombraries, que s’enfila fins als 190 euros anuals. A dins, però, ningú dubtava del resultat: l’acord entre Junts i Igualada Som-hi ja s’havia anunciat públicament hores abans.
El pressupost ha tirat endavant amb els vots a favor de Junts, l’abstenció d’Igualada Som-hi i els vots en contra d’ERC i Poble Actiu. El paquet econòmic inclou també les ordenances fiscals del 2026, que mantenen congelats l’IBI i la resta d’impostos directes, però actualitzen les taxes un 2,4% segons l’IPC i fixen la taxa de residus domèstics en 190 euros anuals.
Un ple llarguíssim, amb final sabut i fins i tot recés per anar al bany
Malgrat que l’aritmètica estava resolta des del primer minut, el ple s’ha allargat més de quatre hores, amb intervencions extenses i un ritme lent que ha obligat fins i tot a fer un recés exprés “per anar al bany”, com s’ha verbalitzat obertament a la sala.
El portaveu d’Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, ha defensat que la seva abstenció respon a una estratègia de “pactar i no fer sectarisme”, reivindicant que el seu grup “fa política útil aprofitant la minoria del govern”. Des d’ERC, Enric Conill ha alertat que “ningú pot estar satisfet” amb la situació actual i ha retret que, després de quinze anys de govern, no s’hagi fet una “transformació real per preparar la ciutat per al futur”. Poble Actiu, per la seva banda, ha tornat a reclamar un “full de ruta a mitjà i llarg termini” i ha denunciat que “a Igualada paguem més impostos que municipis com Martorell a canvi de menys planificació”.
Altres punts aprovats al ple
El ple també ha servit per donat llum verda —amb l’abstenció d’Igualada Som-hi, ERC i Poble Actiu— a l’aprovació inicial de la nova ordenança de gestió de residus, que substituirà l’actual. Els tres grups de l’oposició han coincidit que Igualada “arriba tard”, amb un reciclatge que continua estancat al 47%.
També s’ha aprovat per unanimitat la revisió del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DURPOCIM), que actualitza protocols d’emergència en episodis de calor, inundacions i riscos tecnològics. Tots els grups han votat a favor de ratificar les instruccions provisionals d’ús públic de les Vies Blaves Barcelona, així com de l’atorgament de noves subvencions per a la rehabilitació de façanes, una línia que l’Ajuntament considera “estratègica per la regeneració energètica i patrimonial”.
