Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Igualada aprova el pressupost 2026 amb l’abstenció del PSC en un ple maratonià i de resultat cantat

A fora, mitja hora de cassolada contra la pujada d’impostos; a dins, més de quatre hores de debat tot i que l’acord Junts–Igualada Som-hi ja estava pactat abans de començar

Una cinquantena de persones es concentren davant l'Ajuntament d'Igualada mentre se celebra el ple

Una cinquantena de persones es concentren davant l'Ajuntament d'Igualada mentre se celebra el ple / Miti Vendrell

Miti Vendrell

Igualada

L’Ajuntament d’Igualada ha aprovat aquest dimarts el pressupost municipal del 2026 gràcies a l’abstenció d’Igualada Som-hi, que ha permès a Junts —que governa en minoria amb 10 regidors de 21— tirar endavant uns comptes de 79,5 milions d’euros amb l’IBI congelat per segon any consecutiu i 14,1 milions en inversions. ERC i Poble Actiu hi han votat en contra.

La sessió s’ha celebrat en un ambient tens a l’exterior: una quarantena de veïns i comerciants s’han concentrat durant mitja hora davant de l’Ajuntament amb cassoles per protestar contra l’augment de la taxa d’escombraries, que s’enfila fins als 190 euros anuals. A dins, però, ningú dubtava del resultat: l’acord entre Junts i Igualada Som-hi ja s’havia anunciat públicament hores abans.

El pressupost ha tirat endavant amb els vots a favor de Junts, l’abstenció d’Igualada Som-hi i els vots en contra d’ERC i Poble Actiu. El paquet econòmic inclou també les ordenances fiscals del 2026, que mantenen congelats l’IBI i la resta d’impostos directes, però actualitzen les taxes un 2,4% segons l’IPC i fixen la taxa de residus domèstics en 190 euros anuals.

La sessió plenària d'aquest dimarts al vespre a Igualada

La sessió plenària d'aquest dimarts al vespre a Igualada / AJ IGUALADA

Un ple llarguíssim, amb final sabut i fins i tot recés per anar al bany

Malgrat que l’aritmètica estava resolta des del primer minut, el ple s’ha allargat més de quatre hores, amb intervencions extenses i un ritme lent que ha obligat fins i tot a fer un recés exprés “per anar al bany”, com s’ha verbalitzat obertament a la sala.

El portaveu d’Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, ha defensat que la seva abstenció respon a una estratègia de “pactar i no fer sectarisme”, reivindicant que el seu grup “fa política útil aprofitant la minoria del govern”. Des d’ERC, Enric Conill ha alertat que “ningú pot estar satisfet” amb la situació actual i ha retret que, després de quinze anys de govern, no s’hagi fet una “transformació real per preparar la ciutat per al futur”. Poble Actiu, per la seva banda, ha tornat a reclamar un “full de ruta a mitjà i llarg termini” i ha denunciat que “a Igualada paguem més impostos que municipis com Martorell a canvi de menys planificació”.

Altres punts aprovats al ple

El ple també ha servit per donat llum verda —amb l’abstenció d’Igualada Som-hi, ERC i Poble Actiu— a l’aprovació inicial de la nova ordenança de gestió de residus, que substituirà l’actual. Els tres grups de l’oposició han coincidit que Igualada “arriba tard”, amb un reciclatge que continua estancat al 47%.

També s’ha aprovat per unanimitat la revisió del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DURPOCIM), que actualitza protocols d’emergència en episodis de calor, inundacions i riscos tecnològics. Tots els grups han votat a favor de ratificar les instruccions provisionals d’ús públic de les Vies Blaves Barcelona, així com de l’atorgament de noves subvencions per a la rehabilitació de façanes, una línia que l’Ajuntament considera “estratègica per la regeneració energètica i patrimonial”.

TEMES

  1. Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
  2. «Paquet no entregat per absència del destinatari»: per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
  3. Bones notícies per a les famílies: Hisenda exonera amb més de 1.000 euros les famílies amb majors de 65 anys
  4. Montserrat Pedreira, directora del Grau d’Educació Infantil de la UVic-UCC: «Quedem malament a les proves PISA perquè seguim ancorats al passat. El més habitual aquí és treballar amb el llibre de text, com fa 50 anys»
  5. L'ermita més bonica del món és a Catalunya: romànica, construïda al cràter d’un volcà i perfecta per visitar a la tardor
  6. La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
  7. La Mola de Sant Llorenç mostra la nova imatge, amb el menjador de l’antic restaurant reconvertit en espai d’exposició
  8. Jordi Valls passa de 83 a 4.000 milions en vint anys

Igualada aprova el pressupost 2026 amb l’abstenció del PSC en un ple maratonià i de resultat cantat

Igualada aprova el pressupost 2026 amb l’abstenció del PSC en un ple maratonià i de resultat cantat

Jutgen dos traficants que van ser enxampats amb prop de 18.000 euros de cocaïna al cotxe a Martorell

Jutgen dos traficants que van ser enxampats amb prop de 18.000 euros de cocaïna al cotxe a Martorell

Amazon planeja substituir 600.000 empleats per robots

Amazon planeja substituir 600.000 empleats per robots

La influencer Nadine Romero, sobre 'Berghain' de Rosalía: «M'ha fet sentir coses que fins ara no havia sentit»

La influencer Nadine Romero, sobre 'Berghain' de Rosalía: «M'ha fet sentir coses que fins ara no havia sentit»

Necrològiques del 29 d'octubre del 2025

Necrològiques del 29 d'octubre del 2025

Una conductora resulta ferida greu per un xoc amb un camió a l'AP-7, al Papiol

Una conductora resulta ferida greu per un xoc amb un camió a l'AP-7, al Papiol

A Manresa es podrien evitar 68 morts cada any reduint la contaminació

A Manresa es podrien evitar 68 morts cada any reduint la contaminació

Un llibre reivindica la importància de les cançons populars i tradicionals en l'educació dels infants

Un llibre reivindica la importància de les cançons populars i tradicionals en l'educació dels infants
Tracking Pixel Contents