Desarticulen un grup criminal establert a l'Anoia i al Baix Llobregat que assaltava camions que transportaven droga
Els membres de la banda exhibien armes de foc i distintius policials i, posteriorment, emmanillaven els ocupants del camió
Regió7
El desplegament policial que hi va haver el passat 13 d'octubre en diversos municipis de la regió com la Pobla de Claramunt va permetre desarticular una organització criminal establerta a l'Anoia i al Baix Llobregat dedicada a cometre assalts contra altres col·lectius delictius en camions que transportaven droga. Així ho han explicat els agents dels Mossos de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) a la Catalunya central, juntament amb la Policia Foral de Navarra, que aquest dimecres en roda de premsa han fet el balanç d'una operació que els va permetre detenir cinc persones d'entre 23 i 53 anys per la seva relació amb dos robatoris amb violència i intimidació a camioners. Per fer-ho, exhibien armes de foc i distintius policials, i posteriorment emmanillaven els ocupants del camió, als quals preguntaven si transportaven haixix.
Com va començar la investigació?
El fet que va desencadenar la investigació policial va tenir lloc en un polígon industrial d'Arazuri (Navarra), on una de les víctimes acabava d'estacionar un camió provinent del Marroc que transportava components elèctrics per a vehicles. En aquell moment, van aparèixer dos cotxes i en van sortir diverses persones que es van fer passar per policies i van assaltar el camioner, el van emmanillar i el van introduir dins d'un dels vehicles. Llavors, un dels assaltants va accedir a la tractora per conduir el camió en un llarg trajecte fins a Catalunya. Pel camí, van agredir la víctima diverses vegades i la van interrogar sobre si el camió duia droga amagada, concretament haixix. Finalment, van alliberar el camioner en un punt indeterminat entre les localitats de Cunit i Cubelles, juntament amb la cabina del camió.
Dos dies després de ser alliberada, la víctima va aconseguir recuperar el semiremolc en una zona propera on l'havien deixat anar. Al vehicle li faltava una part de la mercaderia, una altra part havia quedat danyada i la carrosseria també tenia desperfectes. Des d'allà, va fer el trajecte fins a Pamplona, on finalment va denunciar els fets a la Policia Foral. Els agents van comprovar que el semiremolc presentava talls fets amb una eina tipus radial en una de les parets que el separaven de la cabina, que donava accés a un espai ocult des del qual els assaltants haurien pogut sostreure la droga.
Les primeres gestions de la Policia Foral van portar a identificar un vehicle domiciliat a Catalunya, per això van requerir la cooperació dels Mossos d'Esquadra. La informació aportada per la policia catalana va ser clau per identificar un dels principals investigats.
Segon robatori amb característiques similars
Paral·lelament a aquestes gestions, dos dies més tard del primer fet, a la localitat de Celrà (Gironès) se'n va produir un altre de característiques molt similars: dos camioners que venien des de Tànger (Marroc) van ser assaltats per tres individus que van exhibir una arma de foc i distintius policials. Els van fer sortir del camió, els van emmanillar, els van sostreure documentació i els telèfons mòbils i es van endur el camió. Els autors van presentar-se al lloc dels fets amb els mateixos vehicles que s'havien identificat en el robatori de Navarra.
La coincidència en el temps dels dos robatoris, les similituds en el modus operandi emprat i les primeres gestions per identificar els investigats van propiciar la creació d'un ECI entre l'Àrea Central d'Investigació de Patrimoni dels Mossos d'Esquadra i la Brigada de Delitos contra las Personas de la Policia Foral de Navarra.
La base logística s'ubicava a l'Anoia i al Baix Llobregat
La investigació va permetre connectar els dos fets i ubicar la base logística dels principals membres de l'organització criminal en diferents localitats de l'Anoia i el Baix Llobregat. Alguns d'ells fins i tot disposaven de naus industrials i tallers, que freqüentaven en el marc de la seva activitat il·lícita. Les comprovacions fetes durant la investigació van concloure que alguns dels vehicles utilitzats en els dos assalts duien matrícules doblades per dificultar-ne la identificació.
L'operació final per desarticular el grup va consistir en onze entrades, entre domicilis, naus i locals dels investigats, practicades els dies 13 i 15 d'octubre a les localitats d'Igualada, la Pobla de Claramunt, la Torre de Claramunt, Piera i les Pinedes de l'Armengol (Anoia), i a Molins de Rei (Baix Llobregat).
El balanç de l'operatiu va ser de cinc detinguts i la intervenció de més de 15 kg d'haixix, més de 100 grams de cocaïna i quatre vehicles sostrets. També es va localitzar una escopeta de caça i una pistola semiautomàtica, a més d'armilles, credencials policials i balises de seguiment, entre altres objectes.
Quatre dels cinc detinguts van passar a disposició judicial al Jutjat d'Instrucció número 3 de Pamplona, i posteriorment van ingressar a la presó. Se'ls atribueixen delictes de detenció il·legal, tracte degradant, robatori de vehicle amb força, robatori amb violència i intimidació, pertinença a organització criminal i delictes contra la salut pública.
