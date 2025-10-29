Els igualadins gasten uns 30 euros en cada operació amb la nova tarjeta de la Masuca
El carnet es va posar en servei fa tres mesos amb la voluntat de fidelitzar els usuaris de les parades
La nova targeta del Mercat de la Masuca d'Igualada s'ha utilitzat per a 2.100 vendes fins al 30 d'octubre, amb un tiquet mitjà de 30,34 euros. S’han distribuït 750 targetes. El perfil majoritari d’usuari és femení, d’entre 26 i 65 anys, amb estudis mitjans o universitaris, i amb una alta fidelització entre el públic de més de 65 anys. Les vendes se centren principalment entre les deu del matí i la una del migdia, sobretot els divendres i dissabtes, i els sectors amb més activitat són la cansaladeria, les carns i embotits, els menjars cuinats, la pasta fresca i la peixateria.
L’anàlisi de dades també posa de manifest que prop d’un 30% dels clients fan més d’una compra i un 17% repeteixen més de cinc vegades, fet que confirma el bon acolliment i la fidelització creixent. Tot i que la majoria dels usuaris són d’Igualada, la targeta ha despertat interès a diversos municipis de la comarca, com Vilanova del Camí, Jorba, Capellades, La Llacuna, Tous o Castellolí, reforçant així el paper del Mercat de la Masuca com a referent comarcal del comerç de proximitat.
Actualment, nou parades del mercat formen part del projecte i s’han promogut diverses iniciatives per incentivar-ne l’ús. La compradora número 1.000 ha estat premiada amb entrades per al Teatre de l’Aurora, i durant el mes d’octubre s’ha organitzat un sorteig de quinze cistells amb carmanyoles sostenibles i deu entrades dobles per al Cinema Ateneu.
El regidor de Comerç de l’Ajuntament d’Igualada, Jordi Marcè, ha fet aquest dimecres balanç dels primers mesos de funcionament de La MASUcard, la targeta de fidelització del Mercat de la Masuca. Aquesta és una iniciativa impulsada conjuntament amb l’Associació de Botiguers del Mercat de la Masuca i amb el suport de la Diputació de Barcelona. L’eina va néixer a mitjans del mes de juliol amb l’objectiu de reforçar la relació entre el comerç de proximitat i la ciutadania, premiar la fidelitat dels clients i atraure nous públics al mercat, especialment durant el període de reforma de l’edifici.
Jordi Marcè, ha explicat que la targeta s’emmarca dins d’un conjunt d’accions destinades a dinamitzar el Mercat de la Masuca, que inclouen activitats i tallers, la renovació del web www.lamasuca.cat i un pla específic de comunicació a través de les xarxes socials. “La MASUcard ens permet conèixer millor els hàbits de consum,la tipologia de client que ve al mercat, reconèixer la fidelitat dels clients i continuar fent del Mercat un espai de vida, proximitat i confiança”, ha destacat Marcè.
Com puc tenir la meva MASUcard?
La targeta es pot aconseguir de manera gratuïta, ja sigui a les parades i al punt d’informació del mercat, com a través del formulari en línia disponible a www.lamasuca.cat
Coincidint amb aquesta valoració, l’Ajuntament ha presentat un nou vídeo promocional que forma part del pla de comunicació de la targeta i que té com a objectiu difondre’n els avantatges d’una manera propera i atractiva. El vídeo compta amb la participació de quatre persones que representen l’esperit de la ciutat i els valors de la Masuca: Pol Makuri, atleta paralímpic i exemple de superació; Carles Rodríguez, xef del restaurant Exquisit; Maria Dalmau, clienta fidel del mercat i defensora de la compra de proximitat; i Alba Ferrer, una jove que aposta per una alimentació saludable i local.
