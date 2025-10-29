Igualada debat el paper de la sostenibilitat i la moda en la indústria actual
L'Ajuntament anoeinc ha muntat una jornada amb empresaris, professionals del sector i estudiants per reflexionar sobre els reptes de futur
L’Igualada Fashion Lab ha posat a debat el que fins ara, sovint, ha estat una dicotomia: moda i sostenibilitat. La sessió “Cap a una moda circular: nous reptes, nous models, noves professions”, organitzada a Igualada, va ser una trobada que va reunir empreses, professionals, estudiants i agents del sector per reflexionar sobre els reptes i les oportunitats que afronta la indústria de la moda en el camí cap a la sostenibilitat. L’acte estava organitzat per l’Àrea de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament d’Igualada i s’emmarca dins del Programa dels Projectes Innovadors i Experimentals, subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC).
Raimon Puigjaner, soci fundador i CEO de R4S Roots for Sustainability, va ser l'encarregat d'obrir la sessió. Va exposar com les empreses poden generar valor econòmic, social i ambiental a través de models de negoci que integren la sostenibilitat com a eix estratègic. La seva intervenció duia per títol: “Integrar la sostenibilitat com a estratègia de negoci”.
Tot seguit, Clara Mallart va presentar la “Guia de nous perfils professionals derivats de la responsabilitat ampliada de productor a Catalunya”, un document que identifica els nous perfils laborals i competències que seran necessaris per al desenvolupament d’una economia circular dins del sector tèxtil i de la moda.
La jornada va comptar amb la participació d’empreses del territori, centres de formació, estudiants i entitats vinculades al tèxtil, que coincideixen en la necessitat d’avançar cap a una moda més responsable, innovadora i competitiva. L'Ajuntament d’Igualada ha inclòs aquesta jornada a en les accions per la transformació sostenible del sector tèxtil i la promoció de projectes que fomentin la innovació, la formació i l’ocupació de qualitat a la comarca.
