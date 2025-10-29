Igualada pren mesures especials de seguretat per a la nit de la vigília de Tots Sants
Hi haurà vigilància conjunta entre Policia Local i Mossos d'Esquadra per fer un "intens" control policial entre els punts d'oci nocturn
L’Ajuntament d’Igualada ha preparat conjuntament amb el cos de seguretat dels Mossos d’Esquadra i de la Policia Local un dispositiu especial per reforçar la seguretat de la ciutat durant la nit de la castanyada, la matinada del 31 d’octubre a l’1 de novembre. Aquesta actuació comptarà amb un reforç d’efectius per part dels dos cossos de seguretat per garantir al màxim la seguretat ciutadana a tota la ciutat. A més a més, durant la matinada del dia 1 de novembre, de 5 h a 6.30 h, es crearà un Circuit d’Intents Control Policial amb patrulles itinerants i patrulles fixes que unirà els principals punts d’activitat nocturna. Les mesures s'han pres cada any des que la matinada de Tots Sant del 2021 hi va haver una violació a una noia al polígon de les Comes.
Carlota Carner, regidora de Governació de l’Ajuntament d’Igualada ha remarcat aquest tipus de dispositiu que ““ja s’ha dut a terme altres anys en aquesta festivitat i també durant les nits de Festa Major. Té una molt bona acceptació i permet reforçar la presència i la visibilitat policials"”. Carner ha recordat que és una nit en què “es preveu molt moviment de gent a la ciutat que voldrà gaudir de la festa i volem que tothom pugui gaudir-la de forma tranquil·la i sense incidents”.
Un any més, Carner ha agraït “l’esforç i coordinació dels dos cossos policials que durant aquesta nit augmenten i reforcen la seva presència, i que a més han dissenyat un tipus de dispositiu per ser especialment visibles en les hores de tancament dels espais d’oci nocturn”
Punt Lila a la plaça de Cal Fon
Aquest any, novament, durant la nit i matinada de la Castanyada, a la plaça de Cal Font s’hi ubicarà un Punt Lila fix que estarà actiu des de les 00 h a les 6 h, i que s’emmarca dins el protocol davant les violències sexuals en espais festius de la Mancomunitat. En aquest punt hi haurà dues educadores especialitzades en perspectiva de gènere que seran presents per donar informació, repartir materials i atendre agressions sexistes, sexuals o LGTBI fòbiques si fos necessari.
