Òdena celebra la vuitena edició del Dictat en Català
L’Ajuntament d’Òdena, a través de l’Àrea de Serveis a les Persones, amb l’objectiu de promocionar i promoure la llengua catalana entre la població, va organitzar conjuntament amb la Biblioteca l’Atzavara i l’APLEC (Associació Promotora de la Llengua Catalana d’Igualada) la vuitena edició del Dictat en Català. El dissabte 25 d’octubre a les 10 h del matí es va realitzar la prova a la categoria juvenil (nois i noies de 12 a 16 anys). Hi van participar 12 joves de diferents poblacions: Òdena, Igualada, Esparreguera, Collbató i Castellfollit del Boix. A les 11:00h es va fer la prova a la categoria persones adultes (+17 anys). Hi van participar un total de 14 persones de diferents poblacions: Òdena, Igualada, St. Martí de Tous, Esparreguera i Blanes.
