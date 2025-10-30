Arrenca una nova edició de l’Igualada Slow Shopping amb més de 75 establiments adherits
El comerç igualadí convida a comprar en la setmana del REC.0 des de la calma i amb voluntat de redescobrir les botigues del centre de la ciutat
L'Ajuntament d’Igualada, a través de l’Àrea de Comerç, posa en marxa aquesta setmana una nova edició de l’Igualada Slow Shopping, la campanya que promou una manera de comprar "més conscient, propera i relaxada", segons expliquen fonts municipals. Aquesta iniciativa se celebra del 30 d’octubre al 9 de novembre i compta amb la participació de més de 75 establiments adherits de la ciutat. És el contrapunt a l'exitosa proposta del Rec.0 (del 5 al 8 de novembre), el centenar de firmes de botigues de marca que venen productes fora de temporada i que són un atractiu per a molt públic de la ciutat, de la comarca, de poblacions properes i de Barcelona. Durant aquests dies, els establiments locals participants a l'slow shopping oferiran promocions especials i experiències de compra diferenciades, amb l’objectiu de posar en valor la qualitat i la proximitat del comerç igualadí.
Un dels punts destacats de la campanya serà el dissabte 8 de novembre, quan els establiments dels carrers Sant Magí, Rambla Sant Isidre, Rambla General vives, carrer de l’Argent i carrer Òdena sortiran al carrer per exposar els seus productes i oferir una jornada més dinàmica i atractiva per a la ciutadania.
A més, per incentivar les compres, els clients que comprin als establiments adherits podran participar en el sorteig de diversos premis: un vol en globus, 10 entrades dobles per al Cinema Ateneu, 10 entrades dobles per al Teatre de l’Aurora i 10 entrades dobles per als Pastorets d’Igualada.
Com a novetat comunicativa, Comerç Igualada ha impulsat un vídeo promocional per fomentar la compra en els establiments de l’Slow Shopping. El vídeo, protagonitzat per veïnes d’Igualada, es difondrà a través de les xarxes socials de Comerç Igualada i es projectarà també a les pantalles dels centres cívics i de l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament. Com a novetat d’enguany també s'ha col·locat una pancarta al carrer Sant Magí i un cartell en un espai de la Rambla Sant Isidre.
El regidor de Dinamització Econòmica, Jordi Marcè, ha destacat que “l’Slow Shopping s’ha consolidat com una cita esperada pel comerç i per la ciutadania. Aquesta edició torna amb més participació i amb accions que reforcen el missatge de consumir al nostre comerç de proximitat, que dona vida als carrers i fa ciutat”.
- Helicobacter pylori: així són els símptomes de la infecció que afecta la meitat de la població
- La presència de piquets per la vaga del metall altera la mobilitat als principals polígons del Bages
- Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
- La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
- Ikea estudia obrir una botiga a Manresa per analitzar el mercat a la Catalunya central
- Mor sobtadament Oti Cabadas, la camionera i influencer de 41 anys que va trencar amb els estereotips del sector
- Els rostres de l’abandonament escolar: «Acabes renunciant per no endeutar els teus pares o per no saber on acudir»
- L'ermita més bonica del món és a Catalunya: romànica, construïda al cràter d’un volcà i perfecta per visitar a la tardor