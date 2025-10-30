Premis
Joan Vila Massana, peixater de la centerànira Vila Massana: «Volem seguir aixecant la persiana molts anys més»
La peixateria d’Igualada rep el Premi Nacional als Establiments Comercials Centenaris de la Generalitat per més de 100 anys de trajectòria familiar
La Peixateria Vila Massana, un dels establiments històrics del comerç de proximitat d’Igualada, ha estat distingida aquesta setmana amb un dels Premis Nacionals als Establiments Comercials Centenaris 2024, atorgats pel Govern de la Generalitat. El reconeixement s’ha entregat al Palau de la Generalitat, en un acte presidit pel president Salvador Illa, que posa en valor els negocis que han mantingut l’activitat comercial durant més d’un segle, adaptant-se als canvis sense perdre l’arrelament al territori.
Fundada fa més de cent anys com una petita parada de peix i gel en una època en què les llars no disposaven de refrigeració, Vila Massana ha anat evolucionant generació rere generació fins a consolidar-se com una referència de confiança i continuïtat per a la ciutat. Actualment, el negoci és gestionat per la quarta generació familiar.
Joan Vila Massana, tercera generació històrica de l’establiment i pare de l’Anna i en Jordi, que avui en lideren la quarta, explica que el reconeixement arriba com un gest de justícia i gratitud cap a una trajectòria molt exigent: «Ens ha fet molta il·lusió, sobretot pels nostres pares, que porten tota la vida treballant de valent. El petit comerç s’ha de lluitar cada dia». Vila reivindica que el premi reconeix l’esforç sostingut, en un moment en què el comerç local viu un període d’incertesa: «És una manera de fer valdre la feina constant i silenciosa de tants anys».
Al llarg del temps, Vila Massana ha preservat la clientela fidel de tota la vida, però també ha fet una aposta per evolucionar. «Hem incorporat WhatsApp, Instagram, web… Tot el que calgui per arribar també al públic jove», apunta Vila, que defensa la innovació des d’un model familiar i arrelat.
L’acte de lliurament, compartit amb altres establiments centenaris del país, va reforçar aquest sentiment de pertinença: «És enriquidor trobar-se amb altres negocis que han recorregut el mateix camí. Tot això nodreix i enforteix el sector», afirma.
Amb el guardó a les mans, ara toca mirar cap al futur: «Volem seguir aixecant la persiana cada matí molts anys més, com han fet les generacions abans que nosaltres», conclou.
Subscriu-te per seguir llegint
- Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
- Helicobacter pylori: així són els símptomes de la infecció que afecta la meitat de la població
- L'ermita més bonica del món és a Catalunya: romànica, construïda al cràter d’un volcà i perfecta per visitar a la tardor
- La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
- La Mola de Sant Llorenç mostra la nova imatge, amb el menjador de l’antic restaurant reconvertit en espai d’exposició
- Mor atropellat un home de 60 anys que anava acompanyat d'un menor a Castellbell i el Vilar
- Fem panellets: la recepta definitiva perquè et quedin boníssims
- David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»