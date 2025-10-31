Els 30 nous oficis que es crearan al sector tèxtil en els pròxims anys
Una guia del Clúster Català de la Moda (Modacc) i l’Ajuntament d’Igualada indica que el sector requerirà perfils de tècnic en economia circular tèxtil, dissenyador d’Upcycling o especialista en traçabilitat ambiental
El Clúster Català de la Moda (Modacc) i l’Ajuntament d’Igualada han elaborat una guia dels nous perfils professionals, una trentena, que requerirà el sector tèxtil en els pròxims anys. "Guia de nous perfils professionals derivats de les noves regulacions ambientals", un estudi pioner que analitza l’impacte de les directives europees sobre sostenibilitat en el mercat laboral del sector tèxtil i de la moda a Catalunya.
El document conclou que la transformació cap a un model industrial circular —impulsada pel Pacte Verd Europeu, la Directiva de Residus, el Reglament d’Ecodisseny i la Responsabilitat Ampliada del Productor— generarà entre 800 i 2.500 nous llocs de treball a Catalunya fins al 2035, especialment en àmbits com la reutilització, la reparació i el reciclatge tèxtil.
L’informe identifica 30 perfils professionals emergents, entre els quals destaquen el tècnic en economia circular tèxtil, el dissenyador d’upcycling, l’especialista en traçabilitat i etiquetatge ambiental, el tècnic en sostenibilitat corporativa o el dissenyador de moda 3D. També assenyala la necessitat d’actualitzar competències en perfils tradicionals com dissenyadors, operaris o tècnics de qualitat.
Segons l’estudi, elaborat pels experts Clara Mallart i David García Uslé, Catalunya genera actualment entre 150.000 i 165.000 tones de residus tèxtils anuals, de les quals només un 11% es recullen selectivament. Els objectius europeus preveuen arribar al 50% de recollida el 2030 i al 70% el 2035, fet que obrirà un ampli camp laboral vinculat a la gestió del fi de vida del tèxtil.
La Guia de nous perfils professionals destaca, a més, les oportunitats per consolidar Catalunya com un pol de referència del reciclatge tèxtil al sud d’Europa, sempre que administracions, empreses, centres formatius i ciutadania avancin de manera coordinada. Entre les recomanacions hi figuren la formació especialitzada en ecodisseny, la creació d’infraestructures locals per a la reutilització i el reciclatge, i el foment de la compra pública verda. Aquesta guia està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals.
La Guia s’ha presentat aquest dimarts 28 d’octubre a l’Igualada Fashion Lab de la capital de l’Anoia davant de mig centenar de persones en el marc de la jornada “Cap a una moda circular. Nous reptes, nous models noves professions”.
El Clúster Català de la Moda (Modacc) és una organització sense ànim de lucre que integra gairebé 150 empreses que desenvolupen la seva activitat al voltant del negoci de la moda a Catalunya i que representen 10.000 treballadors i 3.800 milions d'euros de facturació agregada. Modacc ofereix diverses eines de suport al desenvolupament competitiu de les empreses de l'ecosistema de la moda de Catalunya en els àmbits de la innovació, la internacionalització i el desenvolupament de l'economia circular, i du a terme nombroses activitats de networking per estimular el negoci entre les empreses associades.
