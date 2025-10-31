Mari Pau Huguet serà a Igualada en la preestrena del capítol d'Igualada del programa "La Sobretaula"
Es podrà veure dimarts al Cinema Ateneu d'Igualada amb la presència de la presentadora i Pep Picas
Regió7
El Cinema Ateneu d’Igualada acull aquest proper dimarts la preestrena del capítol del programa “La Sobretaula”, dedicat íntegrament a la ciutat d’Igualada. L’acte començarà a les 20.30 h i serà obert a tota la ciutadania. El capítol, que es va enregistrar aquest mes de maig, recull un resum de la riquesa gastronòmica, cultural i tradicional del territori.
“La Sobretaula” és un programa audiovisual que s’emet a la Xarxa de Televisions Locals de Catalunya i, a partir de l’any vinent, es podrà veure també, a nivell nacional, al canal 33. A través de la gastronomia, el format recorre pobles i ciutats del país per explicar-ne les històries, tradicions i paisatges, donant protagonisme a la cuina de proximitat, als productors locals i als establiments compromesos amb el producte de territori.
A cada episodi, tres personatges coneguts —periodistes, músics, artistes o professionals destacats— viuen en primera persona un viatge per conèixer l’essència del municipi. En el cas d’Igualada, Mari Pau Huguet, Pep Picas i Ruth Jiménez són els encarregats de descobrir la relació de la ciutat amb els globus aerostàtics i l’European Balloon Festival, recorren la tradició tèxtil i adobera parlant del seu passat, present i futur, sense oblidar la pastisseria i la gastronomia local, la imatgeria festiva i les entitats culturals que donen vida al municipi.
L’acte de preestrena comptarà amb els parlaments de Pep Picas, Mari Pau Huguet i l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, abans de la projecció del capítol, que té una durada de 30 minuts.
La tercera temporada de “La Sobretaula” recorre diversos municipis catalans, entre ells Sallent, Vilanova i la Geltrú, Masquefa, Sant Andreu de la Barca, Banyoles i, en aquesta ocasió, Igualada, que protagonitza un dels capítols més emotius i arrelats al territori.
La sessió de dimarts, oberta a tothom a l’Ateneu Cinema a partir de les 20.30 h serà una oportunitat per descobrir la ciutat des d’una nova mirada i descobrir en primicia aquest programa de televisió.
