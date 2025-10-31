Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Mor un home de 56 anys en caure de la teulada de l'empresa on treballava a Igualada

Els serveis d'emergències han rebut l'avís del succés cap a un quart de dues del migdia

Un cotxe dels Mossos, en una imatge d'arxiu

Un cotxe dels Mossos, en una imatge d'arxiu / OSCAR BAYONA

ACN

Igualada

Un home de 56 anys ha mort aquest divendres en caure de la teulada de l'empresa on treballava a Igualada, segons han informat els Mossos d'Esquadra. Els serveis d'emergències han estat alertats del succés cap a un quart de dues del migdia i les causes de l'accident s'investiguen.

Al lloc dels fets s'han traslladat diverses patrulles de Seguretat Ciutadana i d'Investigació de la comissaria dels Mossos d'Igualada, dotacions dels Bombers i efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Tot i la ràpida actuació dels serveis d'emergències, no s'ha pogut salvar la vida de l'operari. Els Mossos, que consideren el fet un accident laboral, han posat els fets en coneixement del jutjat i del Departament d'Empresa i Treball.

