Mor un home de 56 anys en caure de la teulada de l'empresa on treballava a Igualada
Els serveis d'emergències han rebut l'avís del succés cap a un quart de dues del migdia
ACN
Igualada
Un home de 56 anys ha mort aquest divendres en caure de la teulada de l'empresa on treballava a Igualada, segons han informat els Mossos d'Esquadra. Els serveis d'emergències han estat alertats del succés cap a un quart de dues del migdia i les causes de l'accident s'investiguen.
Al lloc dels fets s'han traslladat diverses patrulles de Seguretat Ciutadana i d'Investigació de la comissaria dels Mossos d'Igualada, dotacions dels Bombers i efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Tot i la ràpida actuació dels serveis d'emergències, no s'ha pogut salvar la vida de l'operari. Els Mossos, que consideren el fet un accident laboral, han posat els fets en coneixement del jutjat i del Departament d'Empresa i Treball.
- Helicobacter pylori: així són els símptomes de la infecció que afecta la meitat de la població
- És millor apagar i encendre la calefacció o mantenir-la a temperatura constant?
- «Em feia fàstic entrar al pis només de pensar què hi podia trobar»
- El preciós poble medieval emmurallat a trenta minuts de Manresa i Igualada
- Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
- Segon dia de vaga del metall al Bages: tornen a bloquejar l'accés als polígons de Bufalvent i Santa Anna
- La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
- El funeral del cuiner de la Masia El Casot de Marganell serà aquest dijous a Castellbell