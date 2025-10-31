Piera presenta el seu primer Mapa de Patrimoni Cultural amb 349 elements documentats
El municipi recupera i visibilitza per primer cop nombrosos elements fins ara dispersos o oblidats, des de cabanes de pedra seca fins a tradicions orals que no figuraven en cap registre oficial
Piera ja disposa oficialment del seu primer Mapa de Patrimoni Cultural, un inventari exhaustiu elaborat per la Diputació de Barcelona que recull 349 elements patrimonials del municipi. Per a la vila, és un pas històric. “És una eina clau per conèixer millor qui som, què tenim i d’on venim”, subratlla Raquel Calsina, regidora de Cultura i Patrimoni de l’Ajuntament de Piera. “Ens permet planificar amb criteri i amb visió de futur la preservació i la difusió del nostre patrimoni”.
El mapa —consultable en línia— inclou edificis històrics, patrimoni natural, festes, oficis, rutes tradicionals i elements documentals, i situa Piera en el mapa patrimonial català amb una mirada que va molt més enllà dels seus símbols més evidents.
El mapa també inclou patrimoni que sovint passava desapercebut
Del total catalogat, el 75% correspon a patrimoni immoble —com el Castell de Piera, la Casa Sastre o els jardins de Cal Víctor Riu—, però el treball també posa el focus en allò menys evident. “El mapa ha permès posar en valor elements que sovint passaven desapercebuts”, explica Calsina. “Des de cabanes de pedra seca i fonts fins a peces singulars com la Pica Baptismal de Santa Creu de Creixà, recuperada el maig de 2024. I no només patrimoni físic: també hi consten festes, oficis i tradicions orals que formen part de la nostra identitat”.
El document recull també patrimoni natural —com l’Espai Natural de les Valls de l’Anoia, la Foradada o el riu Anoia— i itineraris històrics com el Camí Romeu a Montserrat i el camí ramader de marina.
El mapa permet explorar 156 edificis, 17 conjunts patrimonials, 60 elements arquitectònics, 19 jaciments arqueològics, 10 infraestructures d’obra civil i 12 elements urbans, tots amb fitxes descriptives, ubicació i bibliografia. També hi consten objectes i elements del patrimoni immaterial i natural, documentats per primer cop dins una plataforma pública consultable.
De mapa a acció real
Aquest projecte forma part del programa de Mapes de Patrimoni Cultural que la Diputació impulsa des de fa 25 anys i que ja han adoptat 230 municipis de la demarcació, amb l’objectiu d’unificar la informació, garantir-ne l’accés públic i facilitar-ne la gestió urbanística, educativa i turística. En aquest sentit, l’Ajuntament preveu utilitzar el mapa com a base per impulsar noves rutes educatives i turístiques, renovar la senyalització patrimonial i actualitzar la fulleteria de divulgació. “Fins ara no disposàvem de material complet i actualitzat, i aquest mapa ens permetrà crear nous recursos per explicar Piera amb rigor i atractiu, tant als visitants com als mateixos veïns i veïnes”, afirma la regidora.
Calsina remarca també la dimensió col·lectiva del projecte: “És un mapa que neix del territori. S’ha fet gràcies a la Diputació, però també a especialistes locals com Antoni Escudero, Montse Cantí o Josep Raventós, i a veïns que han obert espais familiars i aportat memòria. És un exercici de dignificació compartida del que som”.
El proper dimecres 5 de novembre, a les 20 h, el Teatre Foment acollirà la presentació pública del mapa. Serà un acte obert a tothom i també servirà per explicar com la ciutadania podrà proposar nous elements per mantenir el mapa viu.
