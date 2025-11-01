Tots Sants
Una carbassa de 554 quilos guanya el tradicional concurs de Calaf
La plaça dels Arbres s’ha tornat a omplir per Tots Sants amb el concurs de carbasses gegants, tastos gastronòmics i activitats familiars
La plaça dels Arbres de Calaf ha tornat a ser aquest dissabte l’escenari de la tradicional Fira de la Carbassa, que cada any omple el municipi per Tots Sants amb activitats, parades i el popular Concurs de Carbasses Gegants. La gran protagonista d’aquesta edició ha estat una carbassa de 553,8 quilos, cultivada per Dani i Jordi, de Casserres (Berguedà), que s’ha emportat el primer premi del concurs, dotat amb 400 €.
El bon temps i el sol han acompanyat la jornada i han contribuït a una gran afluència de públic, amb molts visitants d’arreu del país que no s’han volgut perdre la cita. Durant tot el matí, la plaça s’ha omplert d’ambient i de colors amb el Mercat de la Carbassa, ple de productes artesans i de proximitat, el Tasta la carbassa amb degustacions gastronòmiques, i activitats per a totes les edats com el taller infantil “Pinta la teva carbassa” o els jocs “Colors de Monstre”, a càrrec de la companyia Tombs Creatius.
La fira calafina, que tanca la temporada de fires de la carbassa a Catalunya, s’ha consolidat un any més com una de les celebracions més estimades de la tardor, combinant tradició, gastronomia i un ambient plenament familiar.
