La Colla Excursionista de Vilanova del Camí surt a buscar bolets a Sant Martí de Tous

La Colla Excursionista de Vilanova del Camí surt a buscar bolets a Sant Martí de Tous / Arxiu particular

Regió7

Manresa

Un grup de 35 caminaires de la Colla Excursionista de Vilanova del Camí va fer la seva tradicional caminal boletada a Sant Martí de Tous. Els participants van fer una caminada pel bosc i van esmorzar plegats.

