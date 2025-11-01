Sortida
La Colla Excursionista de Vilanova del Camí surt a buscar bolets a Sant Martí de Tous
Regió7
Manresa
Un grup de 35 caminaires de la Colla Excursionista de Vilanova del Camí va fer la seva tradicional caminal boletada a Sant Martí de Tous. Els participants van fer una caminada pel bosc i van esmorzar plegats.
