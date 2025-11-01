La dissenyadora de Manresa Míriam Ponsa celebra els 25 anys de feina al Rec d'Igualada
Els quatre dies de botigues efímeres van ser una plataforma perquè la manresana donés a conèixer la seva creació fa un quart de segle
Durant els dies del Rec es podrà veure una evolució dels seus dissenys en una exposició al barri industrial
La dissenyadora manresana Míriam Ponsa celebra 25 anys de creació al Rec.0 amb una exposició. Aquests carrers estrets, amb olor de pell tractada, i baixos buits que prenen nova vida durant 4 dies van ser el marc d'inici dels seus treballs, l'espai de presentació, l'inici del seu reconeixement. L'edició de tardor del Rec obre portes dimecres, dia 5, i les tancarà dissabte, dia 8. Hi ha un centenar de marquestes representades i a Igualada s'hi esperen milers de persones amb ganes de sortir del recinte industrial amb les bosses carregades.
Enguany, Ponsa celebra 25 anys des de la seva creació i ha escollit el Rec.0 per a fer-hi una exposició retrospectiva amb mostres dels seus dissenys, la seva evolució i transmetre aquests valors socials i reivindicatius que tant la caracteritzen i que estan al darrere de cada creació. Es faran unes visites guiades diàries amb inscripció prèvia.
Miriam Ponsa és present a les edicions del Rec.0 des dels seus inicis l’any 2009, quan va trobar a la convocatòria d'Igualada un espai on vendre els seus excedents, vinculantse a un projecte cultural de recuperació d’un patrimoni industrial molt proper també a la seva filosofia.
I si Míriam Ponsa commemora els 25 anys, la firma igualadina Aldo Martins en celebra 50, i també ha decidit compartir les seves espelmes al Rec.0 Aquest any la marca escollida per fer la peça de record. Amb motiu del cinquantè aniversari de la marca de punt igualadina, Aldo Martins, ha creat una bufanda d’edició limitada pel Rec. La peça combina el jacquard de colors i sanefes d’estil característic de la marca, s’ha dissenyat i produït íntegrament a Igualada i es podrà trobar de forma exclusiva al festival del 5 al 8 de novembre.
Del 5 al 8 de novembre el barri del Rec d’Igualada tornarà a acollir el festival de pop-up stores de moda Rec.0 amb el lema “Un dia és un dia”, una invitació a viure el festival com una experiència de compra però també d’oci i cultura.
El Rec.0 és un festival en un entorn únic, amb més de cent marques i dissenyadors de moda, una quarantena de propostes gastronòmiques i una trentena d’activitats gratuïtes. Des del 2009, i dues vegades a l’any —a la primavera i a la tardor—, el Rec.0 transforma el barri d’Igualada en l’epicentre de la moda, la cultura i la gastronomia del país, fent valdre tot el potencial d’aquest espai històric. El festival s’ha consolidat com una cita imprescindible, i cada vegada són més les grans marques que escullen el Rec.0 com a canal de venda d’estocs de manera presencial, tot vinculant-se a un esdeveniment que combina art, patrimoni, gastronomia i cultura.
La cita de la moda catalana al Rec
A banda d’algunes marques internacionals de prestigi que escullen el Rec.0 per fer-hi les seves vendes especials, el 80% de les marques que hi participen són d’arreu del territori català. Rec.0 es l’escenari ideal per veure el pols de la moda catalana, ja que s’hi concentren marques grans, petites, mitjanes i fins i tot joves dissenyadors emergents que, juntes, representen un gran ventall de propostes que transmeten els valors i la creativitat de la moda catalana. En aquesta edició s’hi podran trobar marques com Munich, Brownie, Sita Murt, Miriam Ponsa, Thinking Mu, Boboli, Mus&Bombon, Aldo Martins, Antonio Miro, Messcalino, Toni Pons, Textura, Txell Miras, Josep Abril, BUFF, Macson, Misako, Micu Micu, Iaios, Mi&Co, i Commelle by Totón Comella, entre d’altres. Després de setze anys, el Rec.0 s’ha establert com a canal de venda d’estocs que les marques de moda del territori ja tenen com a cita dues vegades l’any i segueix consolidant-se com a concentració de venda d’estocs més gran a escala nacional.
