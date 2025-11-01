Cultures
Òdena omple els carrers de música, color i germanor amb la tercera Trobada de Colles 2025
Òdena va ser punt de trobada diumenge passat de la cultura popular catalana amb la celebració de la tercera Trobada de Colles 2025, organitzada per l’Associació Cultural Popular d’Òdena (ACPO). L’entitat, que vetlla per mantenir viva la tradició gegantera i el bestiari festiu, ha impulsat una jornada que ha omplert els carrers de música, color i germanor. La jornada va ser una mostra de germanor entre les colles participants i un homenatge a les arrels festives que defineixen la identitat catalana i que combinen tradició, música i convivència.
