Els grups de l'oposició d'Igualada forcen Junts a estudiar mesures pels atropellaments a la zona de les Comes
Regió7
Els tres grups de l'oposició a l'Ajuntament d'Igualada han fet servir la seva majoria per reclamar al govern de Junts que revisi la seguretat viària del barri de les Comes. El PSC (Igualada Som-hi) va portar al ple una moció en aquest sentit que va rebre el supost tant d'ERC com dels cupaires de Poble Actiu. Igualada Som-hi denuncia la situació "després que al barri s’hi hagin produït diversos atropellaments de vianants durant el darrer any, un dels quals amb una víctima mortal el mes de desembre".
El cap de l’oposició i d'Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, remarca que “no és normal que hi hagi tants atropellaments al barri de les Comes i no és normal morir dins d’Igualada víctima d’un atropellament. Són fets que cal erradicar de la nostra ciutat i per això reclamem una revisió absoluta de la seguretat viària a les Comes, que és el barri on se’n produeixen més”.
El grup socialista va detectar diferents punts perillosos, com per exemple, el carrer de Guimeraes, on al desembre hi va haver una víctima mortal. La proposta dels socialistes per aquest carrer és reduir-lo a dos carrils de circulació, un per cada sentit de la marxa, per evitar que els vehicles circulin a gran velocitat i per evitar les dificultats de visió dels vianants quan creuen que provoquen els quatre carrils actuals.
El PSC també proposa actuar a l’avinguda Països Catalans. En concret, al pas de vianants posterior al pas soterrat que porta a l’avinguda Balmes i al pas de vianants que connecta amb el Col·legi Maristes i que utilitzen molts alumnes. També reclama, entre d’altres actuacions, revisar els passos de vianants de l’avinguda d’Europa i reorientar la circulació de vehicles del carrer de Carles Riba que suporta un trànsit molt elevat de vehicles respecte la resta de carrers del barri.
Jordi Cuadras ha demanat al govern de Marc Castells que “la seguretat viària sigui una prioritat perquè atropellaments com tots els que hi ha hagut no es tornin a repetir”. Cuadras recorda que les Comes “és un barri que suporta un gran volum de trànsit per tres raons: per la proximitat al polígon industrial, que fa que hi hagi trànsit de mercaderies i vehicles d’alt tonatge, pel fet de ser un dels accessos d’entrada i sortida d’Igualada i perquè les instal·lacions esportives ubicades al barri també generen un fort volum de trànsit durant els set dies a la setmana.
Cuadras reclama que “Igualada sigui una ciutat segura pels vianants i posi les persones al centre. No ens podem permetre, com a ciutat, que tot sovint hi hagi atropellaments i que alguns hagin tingut conseqüències fatals. No es pot esperar més, cal actuar urgentment i per això ho hem portat al Ple”.
