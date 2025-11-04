Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Una crema permesa es descontrola i crema un camp de rostolls a Pujalt

El foc ha afectat una superfície de 8 hectàrees

Una dotació dels Bombers treballant en la superfície cremada

Una dotació dels Bombers treballant en la superfície cremada / Bombers de la Generalitat

Regió7

Manresa

Els Bombers de la Generalitat han treballat per apagar una crema permesa que s'ha estès per un camp de rostolls a Pujalt (Anoia). El cos ha rebut l'avís a les 15:22 hores. Dues dotacions dels bombers han treballat sobre una superfície de 8 hectàrees que ha cremat de forma irregular.

Els efectius desplaçats també han apagat una petita taca forestal.

