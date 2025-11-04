Una crema permesa es descontrola i crema un camp de rostolls a Pujalt
El foc ha afectat una superfície de 8 hectàrees
Regió7
Manresa
Els Bombers de la Generalitat han treballat per apagar una crema permesa que s'ha estès per un camp de rostolls a Pujalt (Anoia). El cos ha rebut l'avís a les 15:22 hores. Dues dotacions dels bombers han treballat sobre una superfície de 8 hectàrees que ha cremat de forma irregular.
Els efectius desplaçats també han apagat una petita taca forestal.
